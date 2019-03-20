Политика
Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяцаREGNUM вчера в 14:33
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к чиновникам Евросоюза с просьбой отсрочить Brexit как минимум на три месяца, 19 марта передает агентство Reuters. Как сообщало ИА REGNUM, лидеры ЕС будут рассматривать возможность продления сроков Brexit на саммите 21−22 марта.
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Общество
Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг
Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Политика
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Политика
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отказе от выборов.
Обновлено в 11:41
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Росздравнадзор направил запросы производителям амиодарона
Росздравнадзор после сообщений СМИ о дефиците в аптеках препарата от аритмии «Амиодарон» направил запросы производителям лекарства.
Обновлено вчера в 04:02
Гаджеты
Apple представила обновленные наушники AirPods
Обновлено в 09:37
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске
Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:25
Экономика
ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии
47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
Общество
Продолжительность жизни в России превысила 73 года
Продолжительность жизни россиян в 2017 году составила 72,6 года, сообщала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:56
Авто
Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года
Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Происшествия
На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника
«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Здоровье
В Татарстане сократилось число больных алкоголизмом и наркоманией
За 2018 год было «накрыто» 20 наркопритонов, а с начала текущего года сотрудниками правоохранительных органов удалось прекратить деятельность еще пяти, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану Кирилл Жданов.
Обновлено в 12:11
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Против пассажира «Аэрофлота», обманувшего компанию, возбудили дело
В отношении пассажира, вернувшего деньги за невозвратные билеты «Аэрофлота» по поддельному медицинскому документу, возбудили дело.
Обновлено в 07:39
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Журналист пропал под Петербургом после угроз от охранников «Газпрома»
Журналист в последний раз выходил на связь с редакцией из поселка Лесное Всеволожского района.
Обновлено в 12:11
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Общество
Росстат сравнил чувства и тревоги у бедных и богатых россиян
У граждан с высокими и средними доходами чувство одиночества возникает значительно реже: 16,7% россиян с высокими доходами и 23,8% россиян со средними доходами сообщили, что испытывают это чувство.
Обновлено в 00:30
Политика
Лавров предупредил о рисках создания космического сегмента ПРО США
Создание в США космического сегмента ПРО чревато рисками уничтожения орбитальной собственности неугодных Вашингтону стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14