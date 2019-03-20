Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяцаREGNUM вчера в 14:33

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к чиновникам Евросоюза с просьбой отсрочить Brexit как минимум на три месяца, 19 марта передает агентство Reuters. Как сообщало ИА REGNUM, лидеры ЕС будут рассматривать возможность продления сроков Brexit на саммите 21−22 марта.

Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяца

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