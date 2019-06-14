Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливеRT на русском 08:28

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Хоккей Любушкин подписал контракт с «Аризоной» Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризоны Койотс" Илья Любушкин подписал новый контракт с клубом, сообщает Sport24.

Политика Британию призвали объяснить переориентирование спецназа на Россию Посольство России в Великобритании призвало британские МИД и Минобороны публично разъяснить публикации СМИ о переориентировании спецназа на Россию.

Происшествия Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Общество Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Политика Зеленский понадеялся на скорое освобождение украинских моряков Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на скорое освобождение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Шоу-бизнес Дочь Киркорова переживает первую любовную неудачу Дочери Филиппа Киркорова в ноябре исполнится восемь лет.

Религия Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести? Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".

Происшествия В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве 40-летней давности В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.

Шоу-бизнес Экс-менеджеру Бритни Спирс запретили приближаться к певице Бритни Спирс в четверг, 13 июня, получила защитное предписание, согласно которому Сэму Латфи запрещается приближаться к певице на протяжении пяти лет.

Спорт Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».

Происшествия Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.

Армия и оружие Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.

Шоу-бизнес Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Гаджеты Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1 Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Экономика Чиновников лишат незадекларированных доходов По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.