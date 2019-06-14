Великобритания подозревает Иран в атаке на танкеры в Оманском заливеКоммерсантъ 19:52

с чего всё началось

Власти Великобритании полагают, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) «почти наверняка» атаковал на два танкера в Оманском заливе, говорится в заявлении МИД страны.

Великобритания подозревает Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

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