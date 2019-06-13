Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманcком заливеФАН вчера в 16:56

с чего всё началось

МИД Великобритании обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции. В заявлении министерства сообщается, что ведомство провело «собственное изучение» инцидента в Оманском заливе.

Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманcком заливе

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Экономика Путин одобрил новые пенсионные изменения Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.

Армия и оружие В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами", который прибыл во Владивосток 10 июня, вышел в акваторию залива Петра Великого для участия в российско-японских учениях "Сарекс-2019", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

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