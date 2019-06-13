Политика
Британия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманcком заливеФАН вчера в 16:56
МИД Великобритании обвинил в атаке на танкеры в Оманском заливе иранский Корпус стражей исламской революции. В заявлении министерства сообщается, что ведомство провело «собственное изучение» инцидента в Оманском заливе.
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с чего всё началось
«Почти достоверно: подразделение иранских военных — Корпус стражей Исламской революции — атаковало два танкера 13 июня», — говорится в заявлении Форин Офиса.RT на русскомвчера в 14:42
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Музыка
Алсу присвоили звание народной артистки
Обновлено в 03:53
Политика
Путин подарил Си Цзиньпину российское мороженое на день рождения
Китайскому лидеру исполнилось 66 лет 15 июня Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Обновлено в 02:49
Футбол
Модрич сыграл в теннис с Чиличем на благотворительной акции
Футболист мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич вышел на теннисный корт и сыграл с соотечественником Марином Чиличем.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул страну
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк действительно покинул страну, сообщили 15 июня в пресс-службе партии.
Обновлено в 03:02
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие
Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео
На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
В акваторию залива Петра Великого вышел японский эсминец
Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами", который прибыл во Владивосток 10 июня, вышел в акваторию залива Петра Великого для участия в российско-японских учениях "Сарекс-2019", сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Политика
«Похудей, уродка»: В партии Порошенко пообещали разобраться с оскандалившимся кандидатом в депутаты
После того, как структура Порошенко опубликовала весь список на досрочные выборы в Раду, в интернете, буквально на следующий день, появилось видео, как чиновница, сидя в авто, кроет матом неизвестную женщину, называя ее «уродкой» и предлагая ей похудеть «килограмм на 30».
Обновлено в 03:41
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу, день общеправославного поминовения усопших, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:51
Политика
Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
CNN сообщил о попытках Ирана сбить дрон США перед атакой на танкеры
Обновлено вчера в 23:49
Экономика
Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым
Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Что еще известно: SSJ100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск 5 мая, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил аварийную посадку.
Обновлено вчера в 07:48
Кино
Джон Сноу «извинился» за финал «Игры престолов» перед зрителями
Шуточный ролик с извинениями Джона Сноу за финал сериала «Игра престолов» появился в интернете.
Обновлено вчера в 20:29
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Путин назвал последствия выхода США из договоренности по СВПД
Выход Вашингтона из договоренности по иранской сделке сказывается на режиме нераспространения ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев уехал отдыхать в США с певцом Алексом Малиновским
В московском аэропорту «Шереметьево» был замечен Сергей Лазарев вместе с другом Алексом Малиновским, сообщает News.ru.
Обновлено в 03:49
Политика
Почему Порошенко проиграл выборы, рассказал Яценюк
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк назвал причину проигрыша на выборах бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:17
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Шоу-бизнес
Анжела Левайн рассекретила тайный роман принца Гарри
Завесу над одним из наиболее интересных фактов в отношениях между принцем и актрисой приподняла Анжела Левайн, в свое время написавшая книгу о британской королевской семье, которая тут же стала мировым бестселлером.
Обновлено в 01:55
Футбол
Эквадор обыграл Италию в матче за бронзу молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 17:09
Интернет
В WhatsApp обнаружен новый вид мошенничества
Выявлен новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp. Его обнаружила антивирусная компания ESET.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено вчера в 01:13
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05