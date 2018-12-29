с чего всё началось

После выхода из состава ЕС, Великобритания планирует открыть свои военные базы в Азии и в Карибском регионе. Об этом в интервью газете The Daily Telegraph заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

Великобритания откроет военные базы в Азии и Карибском регионе

Происшествия Происшествия Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.

Общество Общество Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов "Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор сообщил о решении Трампа замедлить вывод войск США из Сирии Дональд Трамп принял решение замедлить уход американских солдат из Сирии, хотя по-прежнему намерен позднее завершить вывод войск.

Происшествия Происшествия В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.

Политика Политика Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.

Политика Политика Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил сожаление по поводу предстоящего выхода США из состава организации.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Происшествия Происшествия Французский заключенный сбежал из тюрьмы по веревочной лестнице Веревочная лестница помогла заключенному французской тюрьмы «Френ» совершить побег. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания откроет военные базы в Азии и Карибском регионе После выхода из состава ЕС, Великобритания планирует открыть свои военные базы в Азии и в Карибском регионе.

Происшествия Происшествия На берега Курил выбросило тонны селедки На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.

Политика Политика Украинский посол обвинил Россию в ссорах Варшавы и Киева Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица возложил на Россию ответственность за ухудшение украинско-польских отношений.

Экономика Экономика В Киеве испугались тяжёлых последствий санкций России «В 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20%, если не будут введены новые санкции (12% падения от санкций + 8% общего тренда)», — написал эксперт на своей странице в Facebook, уточнив, что совокупные потери составят один миллиард долларов.

Спорт Спорт Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски» Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.

Происшествия Происшествия Пойман попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar Девушка взяла с собой попутчика 23 декабря в Москве, использовав сервис BlaBlaCar для связи.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге Видео происшествия опубликовало издание 78.ru. По информации «Фонтанки», пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Политика Политика Канцлер Австрии назвал условие для отмены санкций против России Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поэтапное снятие санкций с России должно быть привязано к процессу урегулирования ситуации на востоке Украины.

Происшествия Происшествия В Канаде поезд протаранил автомобиль В Канаде товарный поезд протаранил легковой автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CTV.

Общество Общество Цискаридзе назвал разницу между балетными школами Москвы и Петербурга Ректор Академии имени Вагановой заявил, что "глупо" вести разговоры о различиях петербургской и московской балетными школами.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.

Армия и оружие Армия и оружие Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.

Политика Политика Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.

Происшествия Происшествия В США неизвестный обстрелял машину с детьми В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по автомобилю, в салоне машины находились дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил легендарные танки Т-34 и «Шерман» В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.

Общество Общество В Египте найдены саркофаги римского периода Египетские археологи нашли саркофаги римского периода на территории портового города Думьят в дельте Нила.

Общество Общество Из-за энергоаварии в Магадане без света остались более 5 тыс. человек В Омсукчанском районе Магаданской области из-за отключения высоковольтной линии без света остались более 5 тыс. человек, говорится в материалах Минэнерго.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор предложил запретить в школьных столовых соль без йода Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова предложила запретить использование в столовых учебных заведений нейодированной соли.

Транспорт Транспорт Туристов в Венеции обложат новым налогом Новый налог для туристов в размере €2,5–€5 (в зависимости от сезона) с посетителя планируют ввести власти Венеции.

Экономика Экономика Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости Аналитики «ВТБ Капитал» прогнозируют среднегодовой курс рубля на уровне 68,4 руб. за долл. и 77,3 руб. за евро, на конец 2019 года — 69,1 руб. за долл. и 77,4 руб. за евро.