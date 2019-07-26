Политика

Великобритания ограничит экспорт подводных аппаратов в РФПолитика Сегодня 05:37

Великобритания запретит экспортировать России подводные аппараты. Новые поправки к указу 2008 года, который регулирует продажу стратегических товаров в другие страны, вступят в силу с 14 августа. Об этом сообщает RT в пятницу, 26 июля.
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с чего всё началось

Британия вводит ограничения на экспорт подводных аппаратов в Россию

Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России».
RT на русском00:27

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Великобритания ограничит экспорт подводных аппаратов в Россию

Известия04:28

Великобритания отказалась продавать России подводные аппараты

Национальная служба новостей01:33

Британия закроет от России экспорт подводных технологий из-за «нетрадиционных средств ведения войны»

Царьград02:29

В Госдуме оценили решение Британии по экспорту подводных аппаратов

RT на русском03:54

Великобритания ограничила экспорт подводных аппаратов в Россию

Московский Комсомолец01:37

Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов

REGNUM01:34

Нетрадиционные действия России напугали Британию

Lenta.ru03:31
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Происшествия

Тамбовский хоккеист умер после драки в баре

Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

CIT: Минобороны показало на выставке о Сирии кассетные бомбы, использование которых отрицало

Генерал-майор Игорь Конашенков сетовал на то, что столько журналистов было на авиабазе Хмеймим и никто не показал кассетные бомбы, в применении которых обвиняют Россию.
Обновлено в 07:11
Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Лечебно-исправительную колонию уничтожат на Урале

В Свердловской области планируют уничтожить лечебно-исправительную колонию ЛИУ-58, которая находится в 100 км от города Ивдель.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Экономика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Политика

Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Наука

Проецирующий «лазерную стену» светофор разработали в России

Холдинг «Швабе», входящий в Ростех, разработал уникальный образец светофора, который может проецировать «лазерную стену».
Обновлено в 06:54
Общество

Россиян предупредили о снеге в выходные

Синоптики предупредили о резком похолодании и снеге, который выпадет на севере Европейской части России. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Обновлено 24 июля в 14:44
Политика

Новак назвал дату запуска первой нитки «Турецкого потока»

Первую нитку газопровода «Турецкий поток» запустят с 1 января 2020 года.
Обновлено в 06:55
Общество

Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей

По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено вчера в 11:35
Технологии

Сбербанк персонализировал меню банкоматов

Уточнено, что теперь банкоматы персонализированы, благодаря чему клиент, который будет работать с тем или иным банкоматом, сможет воспользоваться услугами, за которыми обращается чаще всего.
Обновлено в 07:02
Происшествия

СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском

В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке

В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Музыка

Бузова получила травму во время выступления

Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Политика

Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

Дима Билан удивил поклонников новым образом

Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
Обновлено вчера в 12:44
Технологии

Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ

Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Челябинске возбудили дело после тарана маршруток автокраном

В Челябинске после ДТП с участием автокрана и трёх маршруток возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Общество

В Калининграде появился третий хомлин

Обновлено в 06:38
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Дочь Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество

Дочь юмориста Евгения Петросяна вступила в борьбу за миллиардное имущество после развода отца с Еленой Степаненко.
Обновлено в 05:45
Политика

Польша пригласит Владимира Путина на 75-летие освобождения Освенцима

В Польше планируют пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения советскими войсками концетрационного лагеря Аушвиц-Биркинау в Освенциме.
Обновлено в 07:20
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%

Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Ксерокопии паспортов нашли на свалке в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга сообщили об обнаружении незаконной свалки с копиями документов, в том числе паспортов.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Фото Насти Каменских на четвереньках напугало подписчиков

За нелепое фото жены Потапа раскритиковали подписчики. Снимок они назвали «ужасным», «нелепым» и «оскорбительным».
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

Boeing отказался создавать новую баллистическую ракету

Американский авиастроительный концерн Boeing отозвал заявку на участие в тендере ВВС США на создание новой стратегической баллистической ракеты, которая в перспективе должна будет заменить устаревшие Minuteman-III.
Обновлено в 03:02
Авто

В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров

Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах.
Обновлено вчера в 11:50
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