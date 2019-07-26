Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России».

с чего всё началось

Великобритания запретит экспортировать России подводные аппараты. Новые поправки к указу 2008 года, который регулирует продажу стратегических товаров в другие страны, вступят в силу с 14 августа. Об этом сообщает RT в пятницу, 26 июля.

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