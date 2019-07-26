Политика
Великобритания ограничит экспорт подводных аппаратов в РФПолитика Сегодня 05:37
Великобритания запретит экспортировать России подводные аппараты. Новые поправки к указу 2008 года, который регулирует продажу стратегических товаров в другие страны, вступят в силу с 14 августа. Об этом сообщает RT в пятницу, 26 июля.
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с чего всё началось
Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России».RT на русском00:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Экономика
Конор Макгрегор поторгует своим виски в России
Обновлено в 04:31
Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Политика
ООН отреагировала на задержание российского танкера на Украине
В ООН прокомментировали задержание российского танкера Nika Spirit, которое произошло в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Полицейские задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь у здания Мосгоризбиркома, где она протестовала против отказа в регистрации на выборы.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Лукашенко поговорил с Ринкевичем о деньгах и России
Белоруссия "ни за какие деньги" не станет рвать отношения с братской Россией, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем.
Обновлено в 04:44
Общество
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Политика
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры
Обновлено вчера в 08:45
Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
Издание Kurier утверждает, что Зайцева подозревают в разглашении государственных секретов и военной тайны, Зайцев объявлен австрийцами в международный розыск.
Обновлено вчера в 13:29
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Интернет
Власти Австралии могут создать орган для наблюдения за Google и Facebook
Власти Австралии хотят создать новый орган, который будет следить за деятельностью таких IT-гигантов, как Google и Facebook.
Обновлено в 04:46
Общество
Свердловская полиция может привлечь Владимира Соловьева за хулиганство
Свердловская прокуратура завершила проверку по обращению екатеринбургского адвоката Андрея Бельянского по поводу высказывания телеведущего.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Продажи смартфонов Google удвоились благодаря Google Pixel 3a
Во время телефонного разговора генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что с выпуском Google Pixel 3A в мае общие продажи устройств Pixel за второй квартал 2019 выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Два теплохода столкнулись на канале им. Москвы в Подмосковье
В экстреннных службах уточнили, что один из теплоходов был пассажирским.
Обновлено в 05:25
Политика
Россия передумала лишать Украину газа
Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Теннис
Паспорт Кузнецовой вызывает подозрения у службы безопасности
Российская теннисистка Светлана Кузнецова дала комментарии, по какой причине она не может получить визу США.
Обновлено в 05:43
Экономика
Россия сократила долю доллара США во внешней торговле
Доля доллара США в качестве валюты в структуре расчётов по внешнеторговым договорам российских компаний сократилась.
Обновлено вчера в 05:05
Единоборства
Соперник погибшего боксера Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:02
Космос
NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС
Видеокамеры высокого разрешения на МКС дали сбой. Они не передают данные на Землю. Причину поломки пытаются выяснить дистанционно.
Обновлено вчера в 00:08
Футбол
«Эвертон» представил дизайн нового стадиона
"Эвертон" презентовал дизайн своего нового стадиона, разместив его макет в "Твиттере".
Обновлено в 02:15
Происшествия
Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском был задержан
Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском задержан.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Копии паспортов нашли на свалке в Петербурге
Свалка незаконная Между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной на незаконной свалке горожане нашли копии паспортов, печати организаций и другие важные документы, которые не должны попадаться на глаза посторонним.
Обновлено в 03:07
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено в 05:50
Политика
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Экономика
Россия и Турция намерены увеличить товарооборот до $100 млрд в год
Ранее президент России Владимир Путин отменил ряд специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 05:41
Происшествия
При столкновении крана с автобусами в Челябинске погиб пешеход
Пешеход, переходивший дорогу, погиб под колесами автокрана, который затем столкнулся с автобусами в Челябинске, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55