Армия и оружие
Великобритания нарастит в Арктике военное присутствиеREGNUM вчера в 21:35
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США сталкиваются с вызовами России в Арктике. Этому надо тем или иным способом противостоять, считают в Вашингтоне.
Читать в источнике
Оценить104
Будь то оттачивание наших навыков в условиях минусовых температур, учеба у таких наших давних союзников, как Норвегия, или отслеживание угроз со стороны подводных лодок при помощи нашего самолета Poseidon, мы будем сохранять бдительность к новым вызовам.
— Гэвин Уильямсон, британский политикСвободная Пресса 00:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия
В Петербурге эвакуировали все рестораны KFC и McDonald’s
Посетители и сотрудники всех ресторанов быстрого питания KFC в Петербурге эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании.
Обновлено в 11:24
Общество
Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц, согласно которому российские отели должны получать звезды в обязательном порядке.
Обновлено в 09:48
Общество
Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Суд в Иркутске вынес приговор ВИЧ-диссидентке после смерти дочери
Ленинский районный суд Иркутска приговорил больную ВИЧ женщину к году исправительных работ после смерти ее дочери из-за вируса.
Обновлено в 10:48
Политика
Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций
Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Суд снял арест со 142 тысяч рублей и машины Сергея Удальцова
Мосгорсуд отменил арест 142 тысяч руб. и автомобиля Opel, которые принадлежат координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Сочи завели дело против насмерть сбившего девочку полицейского
Следователи возбудили дело в отношении сотрудника патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Адлер, задавившего 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии
Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный Остров»
В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный Остров».
Обновлено в 06:56
Политика
В ЕС договорились об антироссийских санкциях
Страны Евросоюза договорились ввести новые индивидуальные санкции против России.
Обновлено в 10:08
Общество
Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло
Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.
Обновлено в 08:52
Культура
В Сети сообщили о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула
В Сети сообщили о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула (Тагира Маджулова).
Обновлено в 09:44
Политика
Бизнес-омбудсмен назвал незаконным арест основателя Baring Vostok
Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал дело Baring Vostok "чистейшей воды" корпоративным спором.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом
27 января Денис Чуприков вошел в зал Третьяковской галереи, снял со стены картину Куинджи и беспрепятственно покинул здание.
Обновлено в 04:33
Общество
Жители России увидят суперлуние 19 февраля
Жители России смогут наблюдать суперлуние во вторник, 19 февраля.
Обновлено в 04:58
Спорт
Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы
Стал известен состав женской и мужской сборных России по биатлону на чемпионат Европы, который пройдет в Белоруссии.
Обновлено в 04:40
Политика
Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Часть жилого дома обрушилась на Урале
В Первоуральске произошло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия между этажами в двухэтажном жилом доме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей МЧС.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником «Ромы», пишут СМИ
Санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере аргентинского футболиста Хавьера Пасторе, который выступает за итальянскую "Рому", сообщает Calciomercatoweb.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Входящий в консультативный комитет Baring Vostok космонавт Леонов покинул Россию
Обновлено в 05:04
Общество
Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя
Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В центре Донецка произошла серия взрывов
В центре Донецка, недалеко от государственных учреждений самопровозглашённой Донецкой народной республики и отеля, где живут члены миссии ОБСЕ, произошло три взрыва.
Обновлено в 04:28
Политика
Кремль озвучил место оглашения послания Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пройдет в Гостином дворе, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 10:49
Политика
Захарова назвала провокацией доставку США гумпомощи в Венесуэлу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает провокацией намерения США доставить 23 февраля гуманитарные грузы Венесуэле, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:28
Авто
Арабский Фонд Tawazun получит 36% в российском производителе Aurus
Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов, который занимается инвестициями в военные разработки, производством дронов и аппаратов для работ в труднодоступных местах, получит более трети акций компании ООО «Aurus» - производителя российских люксовых автомобилей.
Обновлено в 05:58
Политика
Глава СБУ обвинил ФСБ в поджогах храмов на Украине
Поджоги храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП, входит в РПЦ) организовывает ФСБ.
Обновлено в 07:13