Армия и оружие

Великобритания испугалась малошумных подводных лодок РоссииРоссийская газета 18:43

В Великобритании опасаются, что подводные лодки ВМФ России могут действовать в британских территориальных водах, оставаясь невидимыми для Королевских ВМС. Речь идет о подлодках проекта 636 "Варшавянка".
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с чего всё началось
По словам источников The Daily Telegraph
 в британских вооруженных силах, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями могут угрожать безопасности Великобритании, следя за перемещениями британского флота в Северной Атлантике и подключаясь к подводным интернет-кабелям.
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