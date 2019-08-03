Армия и оружие
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок РоссииРоссийская газета 18:43
В Великобритании опасаются, что подводные лодки ВМФ России могут действовать в британских территориальных водах, оставаясь невидимыми для Королевских ВМС. Речь идет о подлодках проекта 636 "Варшавянка".
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с чего всё началось
По словам источников The Daily Telegraph в британских вооруженных силах, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями могут угрожать безопасности Великобритании, следя за перемещениями британского флота в Северной Атлантике и подключаясь к подводным интернет-кабелям.Вести.Ru11:40
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