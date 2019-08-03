с чего всё началось

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Политика Трамп обсудил с Путиным нового посла США в РФ Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 31 июля с президентом России Владимиром Путиным обсудил претендентов на должность посла США в России.

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Единоборства Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Политика Супруга президента Асада излечилась от рака Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.

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Происшествия «Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины «В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.

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