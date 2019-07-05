Энергетика
Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску УкраиныLenta.ru 06:13
Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза». Это следует из сообщения на сайте украинской компании.
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