Энергетика

Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску УкраиныLenta.ru 06:13

Высокий суд Лондона решил заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от Nord Stream при их выплате «Газпрому» по иску украинского «Нафтогаза». Это следует из сообщения на сайте украинской компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Нафтогаз»: английский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream

Инфорос06:35

Английский суд заморозил 145 млн долларов дивидендов Nord Stream «Газпрому»

РИА Новости06:21

В «Нафтогазе» заявили, что английский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream

ТАСС06:11

Великобритания арестовала деньги «Газпрома» по иску Украины

Lenta.ru06:13

Британский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате «Газпрому»

Finam.Ru06:03

Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream -- Нафтогаз

Financial One06:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Армия и оружие

Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы

Россия продолжит укреплять потенциал вооруженных сил Венесуэлы.
Обновлено в 06:03
Наука

Ученые выяснили, как можно притормозить глобальное потепление

Ученые нашли простой способ затормозить глобальное потепление на планете.
Обновлено в 06:08
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Танки на улицах Вашингтона: Трамп готовится к войне

Например, американские журналисты с удивлением обнаружили на улицах Вашингтона самые настоящие ржавые танки, а представители Пентагона заявили, что внешний вид боевой техники на самом деле не имеет особого значения.
Обновлено в 01:00
Политика

Генпрокуратура Украины потребовала арестовать имущество Ющенко

Генеральная прокуратура Украины просит суд наложить арест на недвижимость бывшего президента Виктора Ющенко.
Обновлено в 05:13
Музыка

Сын Уилла Смита выпустил альбом Erys

Обновлено в 04:00
Транспорт

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Футбол

УЕФА рассмотрит возможность проведения международных матчей в Чечне

Комиссия, в которую входят представители УЕФА, РФС и РПЛ, проверили Чечню для того, чтобы разрешить в республике проведение международных матчей.
Обновлено вчера в 09:46
Авто

Опубликованы изображения модели Mitsubishi Lancer

На прошлой неделе стало известно о том, что Mitsubishi планирует вернуться к «истокам» и возродить культовый Lancer Evolution, снятый с производства в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение магнитудой 6,4. Толчки ощущались недалеко от Лос-Анджелеса и в Лас-Вегасе.
Обновлено в 00:55
Происшествия

«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом

Обновлено в 06:36
Экономика

СМИ: «Ростелеком» выпустит около 20% новых акций для расчета по сделке о выкупе Tele2

"Ростелеком" выпустит около 20% новых акций, чтобы использовать их для расчета по сделке о консолидации мобильного оператора Tele2 наряду с квазиказначейскими бумагами и денежными средствами, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД

Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.
Обновлено в 06:32
Политика

«Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина

Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Ингушетии задержана тетя пережившей пытки девочки

Обновлено в 05:20
Энергетика

Литва не получит €1,5 млрд от «Газпрома»

Страна проиграла апелляцию в споре о ценах на газ Литва не смогла в апелляции отсудить у «Газпрома» €1,5 млрд переплаты за несколько лет за слишком дорогой, по ее мнению, российский газ.
Обновлено вчера в 18:56
Спорт

МОК начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки

МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.
Обновлено в 06:02
Авто

Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в России в сентябре

Продажи обновленного флагмана чешской марки, дебют которого состоялся на чемпионате мира по хоккею в мае, начнутся в нашей стране до конца сентября.
Обновлено в 02:02
Политика

Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе

Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика

Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:31
Происшествия

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате

Причина пожара не раскрывается. Были ли среди моряков уроженцы Башкирии - пока неизвестно.
Обновлено 02 июля в 10:57
Происшествия

С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс рассекретила повзрослевшего старшего сына

Накануне Эвелина все-таки рассекретила повзрослевшего наследника.
Обновлено в 06:09
Финансы

Официальный курс евро снизился до 71,54 рубля

Официальный курс евро на пятницу снизился на 6,14 копейки — до 71,542 рубля, курс доллара уменьшился на 9,38 копейки, до 63,4013 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 09:23
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi CC9 поступают в продажу

В линейку вошли три новых смартфона: базовая версия Xiaomi CC9, компактная Xiaomi CC9e и специальная версия Xiaomi CC9 Meitu Custom Version.
Обновлено в 06:14
Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Политика

Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского

На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное