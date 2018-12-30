с чего всё началось

Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны Гэвина Уильямсона. По его словам, страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд

Хоккей Хоккей Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Происшествия Происшествия Подозреваемый в убийстве клиентки BlaBlaCar признал вину Мужчина, задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички, выехавшей на своей машине из столицы в Тулу и взявшей попутчика, признался в убийстве.

Происшествия Происшествия Лев растерзал сотрудницу зоопарка В американском зоопарке лев вышел из вольера и напал на сотрудников.

Политика Политика Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор заявил о решении Трампа замедлить вывод войск из Сирии Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Происшествия Происшествия Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

Происшествия Происшествия Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП на Невском проспекте По факту ДТП в центре Петербурга будет возбуждено уголовное дело.

Общество Общество Скончался замглавы Минтранса России Сергей Аристов «Коллегия Министерства транспорта с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов — статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ», –– говорится в сообщении.

Происшествия Происшествия Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.

Политика Политика Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с Новым годом

Спорт Спорт Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски» Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.

Политика Политика Как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.

Происшествия Происшествия В США неизвестный обстрелял машину с детьми В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по автомобилю, в салоне машины находились дети. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Транспорт МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.

Политика Политика Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.

Политика Политика МИД Румынии выразил сожаление в связи с публикацией на сайте посольства России МИД Румынии, в свою очередь, выражает сожаление в связи с размещением вышеупомянутого материала на сайте российской дипмиссии, отмечая, что "пост посольства РФ не отличается строгостью, которую может иметь академическая дискуссия, а распространяемая среди общественности этим постом информация не является полной".

Политика Политика Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор предложил запретить в школьных столовых соль без йода Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова предложила запретить использование в столовых учебных заведений нейодированной соли.

Политика Политика Захарова заявила, что в МИД РФ не получали жалобы от BBC Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, сообщила, что в распоряжение министерства жалобы от BBC не поступали.

Политика Политика Манафорта и Дерипаску связал экс-офицер ГРУ Расследование провели журналисты Time и пришли к выводу, что экс-разведчик был посредником между экс-главой предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Экономика Экономика Указание ЦБ о новых тарифах ОСАГО зарегистрировано Минюстом Согласно указанию ЦБ, тарифный коридор базовых ставок ОСАГО расширится на 20% вверх и вниз.

Экономика Экономика Срок заключения экс-руководителя Nissan Гона продлен еще на 10 дней Токийский окружной суд в очередной раз продлил на 10 дней срок заключения экс-руководитель автоконцерна Nissan и его альянса с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона.

Армия и оружие Армия и оружие Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.

Общество Общество В Египте обнаружены саркофаги римского периода Археологи обнаружили вблизи побережья Средиземного моря саркофаги времен римского периода истории Египта.

Политика Политика На Украине стартует президентская избирательная кампания Кандидата в президенты на Украине может выдвинуть политическая партия, но он может быть и самовыдвиженцем.