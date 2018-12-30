с чего всё началось

Я также тщательно изучаю вопрос том, как можно увеличить количество наших ресурсов передового базирования, создавая сдерживающий элемент и обеспечивая британское присутствие. Мы рассматриваем такую возможность не только на Дальнем Востоке, но и в Карибском регионе.

Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны Гэвина Уильямсона. По его словам, страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Государственные испытания танка «Армата» начнутся в 2019 году Российский танк Т-14 на платформе "Армата" в следующем году пройдет государственные испытания в научно-исследовательских институтах Минобороны России, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия закрепилась вдоль западной границы района Манбидж

Армия и оружие Армия и оружие Безсонов: ВСУ могут использовать БПЛА для ударов по ДНР Безсонов добавил, что ВСУ могут начать применять беспилотники для ударов по территории ДНР.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

Армия и оружие Армия и оружие Kyodo: Россия к 2020 году создаст единую систему обороны на Курилах

Армия и оружие Армия и оружие Названо число авиаударов коалиции США по Сирии и Ираку за четыре года Коалиция США признала, что «непреднамеренными» жертвами ударов ВВС США и союзников в Сирии и Ираке с 2014 года стали свыше 1,1 тыс. мирных жителей.

Армия и оружие Армия и оружие Дед Мороз поздравит тихоокеанцев в Тихом океане Новый 2019 год отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг», большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома», встретит вдали от родных берегов в Тихом океане.

Армия и оружие Армия и оружие Армия Сомали уничтожила 30 боевиков группировки «Аш-Шабаб» Национальная армия Сомали в ходе совместной операции с Африканским командованием Вооруженных сил США (АФРИКОМ) уничтожила 30 террористов радикальной исламистской организации «Аш-Шабаб» на юге страны, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на представителя командования армии.

Армия и оружие Армия и оружие В сети заявили об испытаниях корабля КНР с электромагнитной пушкой Фото от февраля 2018-го Экспертами заявлено, что речь идёт о китайском варианте корабельной электромагнитной пушки.

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Армия и оружие Армия и оружие Порошенко похвастался новой украинской армией