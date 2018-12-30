Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Великобритания анонсировала открытие новых военных базLenta.ruвчера в 13:47
Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны Гэвина Уильямсона. По его словам, страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом.
Lenta.ruвчера в 13:47
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Я также тщательно изучаю вопрос том, как можно увеличить количество наших ресурсов передового базирования, создавая сдерживающий элемент и обеспечивая британское присутствие. Мы рассматриваем такую возможность не только на Дальнем Востоке, но и в Карибском регионе.
— Гэвин Уильямсон, британский политикТелеканал 360° вчера в 22:59
с чего всё началось
Британия должна вновь почувствовать себя «глобальным игроком» после выхода из Европейского союза, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью газете The Telegraph.РБКвчера в 15:20
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