Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Великобритания анонсировала открытие новых военных базLenta.ruвчера в 13:47
Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны Гэвина Уильямсона. По его словам, страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом.
Lenta.ruвчера в 13:47
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с чего всё началось
Британия должна вновь почувствовать себя «глобальным игроком» после выхода из Европейского союза, заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью газете The Telegraph.РБКвчера в 15:20
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Происшествия
В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд дома
Обновлено вчера в 21:51
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Глава МЧС России отправится в Магнитогорск по поручению Путина
На место обрушение подъезда жилого дома в Магнитогорске вылетает глава МЧС РФ Евгений Зиничев.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
СК: подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал вину
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело по обрушению подъезда дома в Магнитогорске
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в Магнитогорске Челябинской области, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 00:03
Общество
Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов
"Тридцатого декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь – заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В США лев выбрался из вольера и растерзал стажера зоопарка
Лев выбрался из своего вольера в зоопарке в американском штате Северная Каролина и убил стажера, сообщает издание USA Today.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
МВД: Попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar задержан под Владимиром
Мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже москвички, которая ехала в Тулу на автомобиле, задержали под Владимиром.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Украинский эксперт предрек миллиардный убыток от расширения санкций России
Расширение российских санкций в отношении Украины грозит Киеву миллиардным убытком, а также потерей тысячами украинцев своих рабочих мест, такие данные в своем Facebook привел украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено вчера в 20:02
Музыка
Скончался солист группы Walk Off the Earth Майк Тэйлор
Скончался клавишник и вокалист канадской инди-рок-группы Walk Off the Earth Майк "Бородач" Тейлор, сообщается на официальной странице группы в Facebook.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
Появилось видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Момент ДТП с наездом автомобиля на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В США неизвестный обстрелял машину с детьми
В автомобиле, который обстрелял неизвестный, находилась мать с четырьмя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
На берега Курил выбросило тонны селедки
На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
На Украине стартовала президентская избирательная кампания
На Украине официально начался избирательный процесс очередных выборов президента страны.
Обновлено вчера в 21:08
Хоккей
Судья НХЛ — о двух буллитах Швейцарии: никогда такого не видел
Североамериканский журналист Джон Ховен в своём «твиттере» поделился мнением бывшего арбитра НХЛ о назначении двух буллитов в ходе одной атаки в ворота сборной России в матче со Швейцарией на молодёжном чемпионате мира — 2019.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра
Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено вчера в 12:53
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено вчера в 10:20
Армия и оружие
Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Экс-главе компании Nissan Карлосу Гону продлили арест
Суд постановил оставить под арестом экс-главу компании Nissan Карлоса Гона минимум до 11 января.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой
Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Как Киев обвинил Москву в ухудшении украинско-польских отношений
Украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Россия заинтересована в ухудшении отношений между Киевом и Варшавой.
Обновлено вчера в 17:10
Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации водителя
Российские водители при постановке автомобиля на учет в Госавтоинспекции получат номера того региона, где они зарегистрированы.
Обновлено 29 декабря в 13:18
Политика
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил в понедельник президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Пострадавшим при ЧП в Магнитогорске окажут всю необходимую помощь
Глава региона поручил доставить в Магнитогорск из поселка Лазурного 300 комплектов белья, кроватей и матрацев.
Обновлено вчера в 23:41
Здоровье
Роспотребнадзор в 2018 году исследовал около двух миллионов проб пищи
"По предварительным итогам 2018 года, испытательными лабораториями Роспотребнадзора исследовано около 2 миллионов проб пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек
Из-за аварии на электросетях в Магаданской области без электроснабжения остались более 5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:53
Происшествия
В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомобиля
Обновлено вчера в 23:31