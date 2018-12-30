с чего всё началось

Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны Гэвина Уильямсона. По его словам, страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом.

Армия и оружие Армия и оружие В сенате США анонсировали паузу в выводе войск из Сирии Решение Трампа о выводе войск из Сирии Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над группировкой ИГ * в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний комплекса «Авангард» Минобороны опубликовало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард".

Армия и оружие Армия и оружие Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия взяла под контроль окрестности города Манбидж Сообщается, что войска блокировали подступы к городу с трех сторон Сирийские правительственные войска заняли в воскресенье позиции вокруг города Манбидж, находящегося в 85 км от Алеппо, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Безсонов: ВСУ могут использовать БПЛА для ударов по ДНР Безсонов добавил, что ВСУ могут начать применять беспилотники для ударов по территории ДНР.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest сравнил легендарные танки Т-34 и «Шерман» В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.

Армия и оружие Армия и оружие Kyodo: Россия к 2020 году создаст единую систему обороны на Курилах Россия намерена завершить создание единой оборонительной системы на Курильских островах к 2020 году.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия атаковала террористов в провинции Хама Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Хама.

Армия и оружие Армия и оружие Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь» В наступающем 2019 году ВКС РФ получит в распоряжении «Витязи» - зенитно-ракетные комплексы.

Армия и оружие Армия и оружие Армия Сомали уничтожила 30 боевиков группировки «Аш-Шабаб» Национальная армия Сомали в ходе совместной операции с Африканским командованием Вооруженных сил США (АФРИКОМ) уничтожила 30 террористов радикальной исламистской организации «Аш-Шабаб» на юге страны, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на представителя командования армии.

Армия и оружие Армия и оружие Названо число авиаударов коалиции США по Сирии и Ираку за четыре года Коалиция США признала, что «непреднамеренными» жертвами ударов ВВС США и союзников в Сирии и Ираке с 2014 года стали свыше 1,1 тыс. мирных жителей.

Армия и оружие Армия и оружие В сети заявили об испытаниях корабля КНР с электромагнитной пушкой Фото от февраля 2018-го Экспертами заявлено, что речь идёт о китайском варианте корабельной электромагнитной пушки.

Армия и оружие Армия и оружие В КНДР протестировали телеметрию отслеживания ракет