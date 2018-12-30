Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Великобритания анонсировала открытие новых военных базLenta.ru13:47
Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на министра обороны Гэвина Уильямсона. По его словам, страна нацелена на расширение военного присутствия за рубежом.
Lenta.ru13:47
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Армия и оружие
В сенате США анонсировали паузу в выводе войск из Сирии
Решение Трампа о выводе войск из Сирии Президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над группировкой ИГ * в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний комплекса «Авангард»
Минобороны опубликовало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард".
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения
Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль окрестности города Манбидж
Сообщается, что войска блокировали подступы к городу с трех сторон Сирийские правительственные войска заняли в воскресенье позиции вокруг города Манбидж, находящегося в 85 км от Алеппо, передает ТАСС.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Безсонов: ВСУ могут использовать БПЛА для ударов по ДНР
Безсонов добавил, что ВСУ могут начать применять беспилотники для ударов по территории ДНР.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
National Interest сравнил легендарные танки Т-34 и «Шерман»
В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
Kyodo: Россия к 2020 году создаст единую систему обороны на Курилах
Россия намерена завершить создание единой оборонительной системы на Курильских островах к 2020 году.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Сирийская армия атаковала террористов в провинции Хама
Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Хама.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь»
В наступающем 2019 году ВКС РФ получит в распоряжении «Витязи» - зенитно-ракетные комплексы.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Армия Сомали уничтожила 30 боевиков группировки «Аш-Шабаб»
Национальная армия Сомали в ходе совместной операции с Африканским командованием Вооруженных сил США (АФРИКОМ) уничтожила 30 террористов радикальной исламистской организации «Аш-Шабаб» на юге страны, сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на представителя командования армии.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
Названо число авиаударов коалиции США по Сирии и Ираку за четыре года
Коалиция США признала, что «непреднамеренными» жертвами ударов ВВС США и союзников в Сирии и Ираке с 2014 года стали свыше 1,1 тыс. мирных жителей.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
В сети заявили об испытаниях корабля КНР с электромагнитной пушкой
Фото от февраля 2018-го Экспертами заявлено, что речь идёт о китайском варианте корабельной электромагнитной пушки.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В КНДР протестировали телеметрию отслеживания ракет
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
С авиабазы «Хмеймим» пропали истребители, но появились ангары
Обновлено в 18:25