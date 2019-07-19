Футбол

Вела ответил на критику ИбрагимовичаSoccer.ru 13:11

В преддверии и после матча "Лос-Анджелес Гэлакси" - ФК "Лос-Анджелес" нападающие команд Златан Ибрагимович и Карлос Вела устроили словесную дуэль. Отметим, что Ибрагимович в этом матче оформил хет-трик, а Вела отличился дублем.
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Вела ответил на критику Ибрагимовича

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Ибрагимович — о хет-трике «Лос-Анджелесу»: «У „Феррари“ сегодня было много топлива»

Sport24.ru05:14

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