Футбол
Вела ответил на критику ИбрагимовичаSoccer.ru 13:11
В преддверии и после матча "Лос-Анджелес Гэлакси" - ФК "Лос-Анджелес" нападающие команд Златан Ибрагимович и Карлос Вела устроили словесную дуэль. Отметим, что Ибрагимович в этом матче оформил хет-трик, а Вела отличился дублем.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:06, Вашингтон
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Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
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