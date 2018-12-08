Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против негоИнтерфакс 10:05

с чего всё началось

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни. Владелец группы "Ренова" Вексельберг, который, по его собственным словам, перевез в США всю семью, оценил влияние санкций США как крайне негативное.

Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него

Происшествия Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.

Энергетика Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.

Политика Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.

Происшествия На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".

Политика Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

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Политика В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.

Здоровье Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.

ЖКХ Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.

Происшествия Петербургский активист вычисляет ЛГБТ-подростков и жалуется на них в полицию и школы. Центр «Э» не нашел в этом экстремизма МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не обнаружило экстремизма в том, что петербургский активист Тимур Булатов вычисляет ЛГБТ-подростков в соцсетях и сообщает об их сексуальной ориентации в полицию и школы.

Политика Послов Польши и Израиля на Украине возмутил памятник Шухевичу Польский и израильский дипломаты Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион направили письмо главе администрации Ивано-Франковска, в котором выразили протест в связи с открытием нового памятника лидеру украинских националистов Роману Шухевичу.

Единоборства Хрюнов: Джошуа не нашлось, что противопоставить тактике Руиса Британец Энтони Джошуа не смог ничего противопоставить тактике американского боксера мексиканского происхождения Энди Руиса, заявил РИА Новости российский промоутер Владимир Хрюнов.

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

Армия и оружие Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.

Шоу-бизнес Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.

Футбол Газинский получил травму плеча в матче сборной России с «Чертаново» Юрий Газинский в ходе единоборства в матче с «Чертаново» получил травму левого плечевого сустава.

Транспорт Станцию метро «Проспект Мира» в Москве закроют на вход утром 4 июня Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама.

Происшествия Найдена утерянная фигура шахмат с острова Льюис ценой до £1 млн Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга обнаружила у себя дома фигуру из знаменитого средневекового комплекта шахмат с острова Льюис, цена которой может достигать на аукционе £1 млн, пишет Sky News.

Автоспорт Квят: в хорошем настроении подхожу к Гран-при Канады Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят в преддверии очередного этапа "Формулы-1" поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.

Авто GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer Как сообщает GM Authority, недавно на полигоне GM в Милфорде были замечены два четырехдверных внедорожника Jeep Wrangler.