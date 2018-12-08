Политика

Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против негоИнтерфакс 10:05

Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни. Владелец группы "Ренова" Вексельберг, который, по его собственным словам, перевез в США всю семью, оценил влияние санкций США как крайне негативное.
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с чего всё началось
Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил
 в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
РБК09:19

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Вексельберг назвал американские санкции «абсолютным жизненным кризисом»

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Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него

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Вексельберг рассказал, что санкции США стали для него полной неожиданностью

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Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него

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«Это полный кризис в моей жизни». Вексельберг — о последствиях санкций США

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Ведомости08:11

Вексельберг назвал санкции США против него «тотальным жизненным кризисом»

Говорит Москва10:20
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Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

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Обновлено в 12:16
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Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
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Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
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Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по регламенту принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого органа, представить их полномочия на июньской сессии Ассамблеи.
Обновлено в 12:38
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
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Экономика

Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Политика

В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Здоровье

Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
ЖКХ

Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла

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Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в «Чернобыле»

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Происшествия

Петербургский активист вычисляет ЛГБТ-подростков и жалуется на них в полицию и школы. Центр «Э» не нашел в этом экстремизма

МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не обнаружило экстремизма в том, что петербургский активист Тимур Булатов вычисляет ЛГБТ-подростков в соцсетях и сообщает об их сексуальной ориентации в полицию и школы.
Обновлено в 12:01
Политика

Послов Польши и Израиля на Украине возмутил памятник Шухевичу

Польский и израильский дипломаты Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион направили письмо главе администрации Ивано-Франковска, в котором выразили протест в связи с открытием нового памятника лидеру украинских националистов Роману Шухевичу.
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Хрюнов: Джошуа не нашлось, что противопоставить тактике Руиса

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Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
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Армия и оружие

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Авто

Volvo запустила длительную аренду автомобиля

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Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
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Футбол

Газинский получил травму плеча в матче сборной России с «Чертаново»

Юрий Газинский в ходе единоборства в матче с «Чертаново» получил травму левого плечевого сустава.
Обновлено в 10:23
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:43
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Капитан «Рубина» подарил сестре Porsche стоимостью более 4 млн рублей

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Транспорт

Станцию метро «Проспект Мира» в Москве закроют на вход утром 4 июня

Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Найдена утерянная фигура шахмат с острова Льюис ценой до £1 млн

Пожелавшая сохранить анонимность семья из Эдинбурга обнаружила у себя дома фигуру из знаменитого средневекового комплекта шахмат с острова Льюис, цена которой может достигать на аукционе £1 млн, пишет Sky News.
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Автоспорт

Квят: в хорошем настроении подхожу к Гран-при Канады

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят в преддверии очередного этапа "Формулы-1" поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.
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GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer

Как сообщает GM Authority, недавно на полигоне GM в Милфорде были замечены два четырехдверных внедорожника Jeep Wrangler.
Обновлено в 01:59
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Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

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Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
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Виктор Вексельберг
Российский инженер
Российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошёл возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.
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