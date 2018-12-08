Политика

Миллиардер Вексельберг рассказал, как тяжело ему живетсяБрянские новости 10:51

Участник рейтинга Forbes Виктор Вексельберг, владеющий 11,5 млрд долларов США, рассказал изданию Financial Times о тяготах жизни из-за американских санкций. Как сообщают «Ведомости», цитируя английское СМИ, Вексельберг заявил, что из-за ограничений у него наступил «полный кризис в жизни».
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Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него

Интерфакс10:05

Вексельберг рассказал, что санкции США стали для него полной неожиданностью

ТАСС09:57

«Это полный кризис в моей жизни». Вексельберг — о последствиях санкций США

Дождь08:42

Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него

РБК09:19

«Полный кризис в моей жизни». Вексельберг рассказал о последствиях санкций США

Ведомости08:11

Вексельберг пожаловался на «тотальный кризис в жизни»

URA.Ru10:46

Вексельберг назвал санкции США против него «тотальным жизненным кризисом»

Говорит Москва10:20
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Наука

Сушеная голубика улучшила здоровье сердца при метаболическом синдроме

Употребление сушеной смеси, эквивалентной 150 граммам голубики в день, может существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом: примерно на 12–15 процентов.
Обновлено 31 мая в 09:57
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Футбол

Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»

Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Авто

Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии

Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).
Обновлено в 07:28
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок

Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.
Обновлено в 02:19
Происшествия

ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей

Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 10:44
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Культура

Картину Петрова-Водкина продали за 9 млн фунтов на торгах Christie’s

Обновлено в 09:53
Происшествия

На Ямале расстреляны двое участковых и супруга одного из них

Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.
Обновлено в 10:00
Кино

Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Тодоровского «Одесса»

«В пакет релизов Disney/WDSSPR вошел фильм Валерия Тодоровского «Одесса», который выйдет в широкий прокат в российских кинотеатрах 5 сентября 2019 года», — сказано в сообщении.
Обновлено в 10:32
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Общество

Умер скульптор Владимир Горевой

Академик Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР Владимир Горевой умер в понедельник в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Симферополе обнаружен схрон с оружием

"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.
Обновлено в 10:47
Политика

Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Общество

В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку

В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений.
Обновлено в 11:06
Авто

Hyundai представил лимитированную версию модели Solaris

Компания Hyundai объявила о старте продаж лимитированной версии Solaris Super Series.
Обновлено в 05:59
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Шведская полиция выявила в стране «60 уязвимых районов»

Шведская полиция в понедельник на пресс-конференции представила список так называемых уязвимых районов страны.
Обновлено в 09:38
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Виктор Вексельберг
Российский инженер
Российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошёл возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.
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