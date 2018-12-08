Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»Известия 14:04

с чего всё началось

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».

Происшествия СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот» Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.

Происшествия На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".

Политика В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН Представители МИД России оценили претензии Украины на запланированных на ближайшее время слушаниях в Международном суде ООН.

Экономика Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Происшествия Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.

Шоу-бизнес Савельева вышла на сцену впервые после родов Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.

Транспорт Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.

Общество «Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Политика Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Культура BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.

Спорт IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

Экономика Низкий спрос на мясо в России замедлит производство По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).

Политика Матвиенко считает маразмом новые правила украинского правописания Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает маразмом и безобразием новые правила украинского правописания, согласно которым некоторые русские фамилии будут писаться иначе.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Здоровье Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Политика Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе Речь идет о планах по захвату российского полуострова.

Политика МВД РФ: Тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.

Футбол «Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Кино Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль» В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.

Технологии Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Армия и оружие В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.