Политика

Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»Известия 14:04

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Читать в источнике
с чего всё началось
Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил
 в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
РБК09:19

Подробнее о событии

Вексельберг назвал американские санкции «абсолютным жизненным кризисом»

Коммерсантъ11:22

Вексельберг назвал санкции США против него «тотальным жизненным кризисом»

Говорит Москва10:20

Вексельберг рассказал, что санкции США стали для него полной неожиданностью

ТАСС09:57

Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него

РБК09:19

«Это полный кризис в моей жизни». Вексельберг — о последствиях санкций США

Дождь08:42

«Полный кризис в моей жизни». Вексельберг рассказал о последствиях санкций США

Ведомости08:11

Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него

Интерфакс10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

Обновлено в 07:20
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Происшествия

СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Политика

В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН

Представители МИД России оценили претензии Украины на запланированных на ближайшее время слушаниях в Международном суде ООН.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Происшествия

Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

Обновлено в 13:13
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Политика

Кучма прокомментировал возвращение в контактную группу по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма, которого нынешний глава государства Владимир Зеленский в понедельник назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, прокомментировал свое назначение, заявив, что будет работать на благо своей страны.
Обновлено в 10:44
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Культура

BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Спорт

IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Федеральный суд Швейцарии временно приостановил исполнение правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по допуску к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 12:33
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Политика

Матвиенко считает маразмом новые правила украинского правописания

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает маразмом и безобразием новые правила украинского правописания, согласно которым некоторые русские фамилии будут писаться иначе.
Обновлено в 14:17
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Здоровье

Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли более 200 пациентов

Центры амбулаторной онкопомощи на Кубани приняли уже более 200 пациентов, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.
Обновлено в 02:20
Политика

Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе

Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Политика

МВД РФ: Тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Космос

Астрономы рассмотрели два внесолнечных мира у далекой звезды

Обновлено в 11:00
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Технологии

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что украинские военные продали ополченцам боеприпасы

Офицер пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие продали Народной милиции ЛНР ящик с боеприпасами.
Обновлено в 08:15
Общество

Алана Мамаева пройдет проверку на полиграфе по поводу наркотиков

Алана Мамаева сообщила, что 4 июня в 15:00 пройдет полиграф на тему видео под наркотиками.
Обновлено в 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Вексельберг
Российский инженер
Российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошёл возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное