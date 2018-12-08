Политика

Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»Известия 14:04

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
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с чего всё началось
Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил
 в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
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Виктор Вексельберг
Российский инженер
Российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошёл возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.
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