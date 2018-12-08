Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»Известия 14:04

с чего всё началось

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».

Культура Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Авто Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.

Происшествия В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.

Экономика Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Авто Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили Компания Volvo представила первый в России сервис «подписки на автомобиль» Volvo Car Drive.

Происшествия В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.

Экономика Орешкин констатировал прохождение пика инфляция Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.

Транспорт Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.

Происшествия В Москве эвакуировали посетителей ГУМа В ГУМе на Красной площади провели эвакуацию.

Спорт 27-летний мотогонщик Мэтисон разбился на острове Мэн Мотогонщик Дейли Мэтисон погиб во время гонки TT Isle of Man, передает "Советский спорт".

Политика Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

Армия и оружие Во льдах Арктики всплыли три российские атомные подлодки Три атомные подлодки Северного флота всплыли во льдах Арктики во время учений, сообщает пресс-служба СФ.

Футбол Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.

Футбол «Спартак» выделил на покупку хавбека 7 миллионов евро По данным "СЭ", руководство красно-белых выделило сумму до 7 миллионов евро на приобретение этим летом атакующего разыгрывающего полузащитника.

Политика Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию Дональд Трамп начал свой первый официальный визит в Великобританию, передает ОТР.

Экономика Япония расширила список поставщиков мясной продукции из России Две российские компании получили право на поставки готовой мясной продукции в Японию, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Авто Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня "Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.

Политика РФ заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии Россия отказалась поддержать предложение Кувейта, Германии и Бельгии выступить с заявлением от имени Совбеза ООН с призывом к сторонам в Сирии подтвердить прекращение огня.

Общество Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.

Экономика Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.

Политика Матвиенко сравнила языковую ситуацию на Украине и в России Украина ущемляет русский язык, в то время как Россия сохраняет национальные языки, даже если на них говорят в одном ауле.