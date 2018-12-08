Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»Известия 14:04

с чего всё началось

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».

Футбол Экс-тренер «Вердера» возглавил «Зарю» Бывший футболист "Днепра" и "Вердера" Виктор Скрипник стал новым главным тренером "Зари".

Политика В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.

Футбол Беккенбауэр: «Надеюсь однажды увидеть Клоппа в „Баварии“» Легенда "Баварии" Франц Беккенбауэр признался, что хотел бы увидеть у руля мюнхенского клуба главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Политика Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.

Экономика Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.

Экономика Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.

Политика Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу Бывший украинский президент Леонид Кучма прокомментировал решение нынешнего главы государства Владимира Зеленского снова назначить его представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Гаджеты WWDC 2019. iPadOS — новая операционная система для iPad Apple представила специальную операционную систему для iPad, которая предоставляет множество новых возможностей для планшетов Apple. iPadOS значительно расширяет функционал iPad и приближает его к тому, чтобы стать полноценной заменой ноутбука.

Армия и оружие США одобрили поставки F-16 в Болгарию США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.

Политика В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что предложение комитета ПАСЕ пригласить Россию на предстоящую сессию означает, что из регламента организации уходят нормы, не устраивающие Москву: «Лишение права голоса, тому подобные вещи, которые не применяются ни в каких других парламентских организациях».

Общество В Саудовской Аравии увидели новый месяц Астрономическая обсерватория в Саудовской Аравии (مرصد تمير) заявила, что увидела новый месяц.

Футбол Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо» Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Культура Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.

Здоровье Столичные врачи проведут консультации для людей с кожными заболеваниями Врачи из Центра дерматовенерологии и косметологии 4 июня проведут бесплатные консультации для москвичей, имеющих кожные заболевания.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Происшествия Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.

Авто Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня "Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.

Технологии Роскачество оценило обучающие приложения для детей Центр цифровой экспертизы Роскачества отобрал для этого 16 самых популярных развивающих игр-программ для планшетов на платформах iOS и Android.

Происшествия В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.