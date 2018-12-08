Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против негоiReactor 13:21

с чего всё началось

Общаясь с журналистом издания Financial Times российский предприниматель обратил внимание, что всю свою жизнь пытался быть космополитом и перевез всех родных в Соединенные Штаты. Согласно мнению Вексельберга, в США особо «сильны антироссийские настроения».

Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против него

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Происшествия Экс-глава легендарной клиники Мешалкина задержан в Новосибирске В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина и бывший депутат Законодательного собрания Александр Караськов.

Происшествия Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Космос Галактика без темной материи появилась из-за неправильных подсчетов В 2018 году исследование, опубликованное в журнале Nature, объявило об открытии галактики без темной материи.

Транспорт В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Здоровье Эксперты рекомендовали напиток для утоления жажды в жару Разбавленный в два раза водой яблочный сок, рассказала "Российской газете" руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич, лучший напиток в жару, когда человек сильно потеет и вместе с жидкостью теряет различные соли.

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Экономика В России захотели ввести сбор за сигареты Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».

Политика 30% экономики Красноярского края находится в тени 40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Здоровье Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.

Общество В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).

Политика Королева приняла Трампа в Букингемском дворце Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.

Экономика В платёжках за ЖКУ появится новая строка В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.

Экономика Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Политика Утечка о планах Трампа по расчленению Apple затмила презентацию iOS 13 Планы Дональда Трампа по расчленению ведущих технологических гигантов США начинают обретать конкретные формы.

Происшествия Условия заключения наркобарона Коротышки в США смягчены не будут Как сообщает CNN, условия содержания в тюрьме наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка смягчены не будут.

Авто Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.

Авто Hyundai сделал спецверсию Solaris для России Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.

Происшествия В США арестовали фигуранта расследования Мюллера Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.

Культура Картину Петрова-Водкина продали на аукционе почти за $12 млн Картину художника Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» продали на торгах аукционного дома Christie's за £9,3 млн ($11,7 млн).