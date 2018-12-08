Политика
Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против негоiReactor 13:21
Общаясь с журналистом издания Financial Times российский предприниматель обратил внимание, что всю свою жизнь пытался быть космополитом и перевез всех родных в Соединенные Штаты. Согласно мнению Вексельберга, в США особо «сильны антироссийские настроения».
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Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Происшествия
В Подмосковье экс-спецназовец ГРУ убит в драке
Обновлено в 01:37
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Экс-глава легендарной клиники Мешалкина задержан в Новосибирске
В Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина и бывший депутат Законодательного собрания Александр Караськов.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.
Обновлено в 21:44
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Космос
Галактика без темной материи появилась из-за неправильных подсчетов
В 2018 году исследование, опубликованное в журнале Nature, объявило об открытии галактики без темной материи.
Обновлено в 15:07
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено в 21:41
Здоровье
Эксперты рекомендовали напиток для утоления жажды в жару
Разбавленный в два раза водой яблочный сок, рассказала "Российской газете" руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич, лучший напиток в жару, когда человек сильно потеет и вместе с жидкостью теряет различные соли.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
В Судане призвали свергнуть Военный совет
Обновлено в 03:37
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика
30% экономики Красноярского края находится в тени
40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.
Обновлено 01 июня в 05:07
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Пожар на складе нефтепродуктов в Красноярске локализован
Пожар на складе нефтепродуктов в Красноярске локализован.
Обновлено в 17:58
Гаджеты
Apple окончательно избавилась от iTunes
Обновлено в 15:38
Общество
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено в 21:40
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Политика
Утечка о планах Трампа по расчленению Apple затмила презентацию iOS 13
Планы Дональда Трампа по расчленению ведущих технологических гигантов США начинают обретать конкретные формы.
Обновлено в 21:28
Происшествия
Условия заключения наркобарона Коротышки в США смягчены не будут
Как сообщает CNN, условия содержания в тюрьме наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка смягчены не будут.
Обновлено в 19:51
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Авто
Hyundai сделал спецверсию Solaris для России
Компания Hyundai начала продавать в России специальную версию седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено в 19:19
Культура
Картину Петрова-Водкина продали на аукционе почти за $12 млн
Картину художника Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» продали на торгах аукционного дома Christie's за £9,3 млн ($11,7 млн).
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 07:10