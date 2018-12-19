Происшествия
Суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в переход в Москве
Суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в переход в МосквеРИА Новости02:26
Дорогомиловский суд Москвы признал виновным водителя автобуса, год назад въехавшего в толпу у станции метро "Славянский бульвар", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В результате аварии четыре человека погибли, 11 получили травмы.
РИА Новости02:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
Происшествия
В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Подмосковье мужчину забили насмерть на кассе магазина
Обновлено в 09:46
Происшествия
Названа причина смерти главного информатора по делу Магнитского
Британский коронер Николас Хилльярд рассказал о наиболее вероятной причине смерти российского бизнесмена и главного информатора по делу Сергея Магнитского Александра Перепиличного.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Летевший из Салехарда в Екатеринбург самолет столкнулся со стаей птиц
Летевший из Салехарда самолет авиакомпании "Ямал" столкнулся со стаей птиц, однако штатно приземлился в аэропорту Екатеринбурга.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Петербурге полковника МВД осудили за мошенничество
В Петербурге к пяти годам лишения свободы и штрафу в 400 тысяч рублей приговорен Юрию Тимченко - бывший сотрудник Главного управления собственной безопасности петербургского главка, дослужившийся до полковника.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Симферополе два человека пострадали в массовой драке на АЗС
Полиция проверяет обстоятельства массовой драки на автозаправке в Симферополе, в которой пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Крыму.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Участник смертельного нападения на антифашиста осужден в Петербурге
Осужденный сегодня, 19 декабря, Александр Зенин находился в розыске по подозрению в причастности к убийству Качаравы и был задержан только в феврале 2018 года.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Иркутске полицейский арестован за изнасилование в участковом пункте
В Иркутске суд на два месяца арестовал трех мужчин, подозреваемых в избиении и изнасиловании 44-летней женщины.
Обновлено в 09:40
Происшествия
ФСБ ликвидировала готовивших теракт боевиков в Ставрополе
По данным ФСБ, боевики готовили теракт — были возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой (ч. 1 ст. 30 УК РФ), незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч. 2 ст. 222 УК РФ), а также об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Лондоне мужчина ранил трех человек в медицинском центре
Обновлено в 10:08
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на мебельном складе в Альметьевске
Два человека погибли во время пожара на предприятии по производству мебели в Альметьевске, еще двое рабочих были госпитализированы с отравлением, сообщили в экстренных службах Татарстана.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Пассажирский автобус с сотней пассажиров попал в ДТП в Барнауле
В Барнауле произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились около ста пассажиров. По данным ГИБДД РФ, пострадали 20 человек.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Неизвестный с пистолетом напал на замдиректора «Эха Москвы» Бунтмана
Обновлено в 03:53
Происшествия
Ученик ранил сверстника канцелярским ножом в школе Мурманска
Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, установили, что в результате конфликта между 14-летними подростками, один из учащихся нанес сверстнику канцелярским ножом порезы ноги и тела.
Обновлено в 05:35
Происшествия
На Украине объяснили смерть россиянина в тюрьме падением с лестницы
Обновлено в 10:45