Происшествия

Суд признал виновным водителя автобуса, въехавшего в переход в Москве
РИА Новости
02:26

Дорогомиловский суд Москвы признал виновным водителя автобуса, год назад въехавшего в толпу у станции метро "Славянский бульвар", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В результате аварии четыре человека погибли, 11 получили травмы.
РИА Новости02:26

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