Футбол

Вейналдум установил необычное достижение в ЛЧМатч ТВ 16:46

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, сегодня
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
В ответной полуфинальной игре против «Барселоны» Вейналдум появился на поле после перерыва, заменив Эндрю Робертсона. На 54-й и 56-й минуте матча голландец забил два гола, установив таким образом уникальное достижение.
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Вейналдум установил необычное достижение в ЛЧ

Матч ТВ16:46

Вейналдум установил необычное достижение в ЛЧ

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Вейналдум – первый игрок, оформивший дубль в полуфинале ЛЧ после выхода на замену

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