Футбол

Вейналдум признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Барселона»Матч ТВ вчера в 23:20

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум назван УЕФА лучшим игроком ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны». Хавбек вышел на замену по ходу встречи и в течение двух минут оформил дубль. Английский клуб победил в матче 4:0 и по сумме двух встреч вышел в финал турнира.
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