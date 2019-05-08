Футбол

Вейналдум: «Был зол, поскольку Клопп оставил меня в запасе»ProstoProSport вчера в 18:30

Ливерпуль — Барселона
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Энфилд»
Дивок Ориги
7′
Фабиньо
11′
45′+1′
Серджи Бускетс
Эндрю Робертсон
Джорджиньо Вейналдум
46′
53′
Иван Ракитич
Джорджиньо Вейналдум
54′
Джорджиньо Вейналдум
56′
60′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
Жоэль Матип
66′
75′
Артуро Видаль
Артур
76′
Нелсон Семеду
Дивок Ориги
79′
80′
Иван Ракитич
Малком
Дивок Ориги
Джо Гомес
85′
Джердан Шакири
Дэниэл Старридж
90′
Люди сомневались в нас и думали, что нам не под силу совершить подобное. Но мы снова доказали, что в футболе возможно все. Я был зол, поскольку главный тренер оставил меня в запасе.
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