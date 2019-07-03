Футбол
Ведущий защитник «Уфы» может перейти в питерский «Зенит»Телеканал UTV 07:37
Фото: пресс-служба ФК "Уфа" Румынский интернет-портал gsp.ro сообщил об интересе питерского «Зенита» к защитнику «Уфы» Ионуцу Неделчару.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:27, Вашингтон
Происшествия
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Политика
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга
Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Политика
Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября
Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Авто
Умер бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка
Бывший президент Ford и председатель правления Chrysler Ли Якокка умер в Калифорнии в возрасте 94 лет, передает Associated Press.
Обновлено в 02:31
Транспорт
«Уралтрансмаш» представит на Иннопроме новый трамвай
Техническая приемка нового трамвая перед отправкой на стенд Иннопрома прошла сегодня на "Уралтрансмаше".
Обновлено в 06:26
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Происшествия
Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море
Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Экономика
В июне к финомбудсмену поступило 2390 обращений
Как уже сообщало АСН, с 1 июня 2019 г. взаимодействие с финуполномоченным станет обязательным для страховщиков моторных видов страхования, максимальная стоимость работы омбудсмена для страховщиков составит 45 тыс. р. по одному обращению потребителя (при проигрыше спора).
Обновлено в 05:52
Происшествия
Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото
Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.
Обновлено в 07:39
Политика
Володин потребовал не допустить возрождения неоколониализма в Африке
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал объединить усилия и не допустить возрождение в Африке неоколониализма и хищнического отношения к ресурсам.
Обновлено в 03:19
Футбол
Месси и Агуэро с первых минут сыграют с Бразилией
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика
Депутаты выбрали мэра города Иваново
Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
Обновлено в 03:40
Политика
Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения
Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
Обновлено в 07:27
Общество
Красноярский глава извинился перед жительницей Канска за резкий ответ
Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие
Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»
Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).
Обновлено в 07:55
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23