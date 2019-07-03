Фото: пресс-служба ФК "Уфа" Румынский интернет-портал gsp.ro сообщил об интересе питерского «Зенита» к защитнику «Уфы» Ионуцу Неделчару.

Ведущий защитник «Уфы» может перейти в питерский «Зенит»

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