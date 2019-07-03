Футбол

Ведущий защитник «Уфы» может перейти в питерский «Зенит»Телеканал UTV 07:37

Фото: пресс-служба ФК "Уфа" Румынский интернет-портал gsp.ro сообщил об интересе питерского «Зенита» к защитнику «Уфы» Ионуцу Неделчару.
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«Зенит» хочет перехватить у «Ромы» защитника «Уфы»

Петербургский дневник07:23

«Зенит» интересуется защитником «Уфы» Неделчару

Sport24.ru05:42

Неделчару может сменить «Уфу» на «Зенит»

Евро-футбол.ру08:13

СМИ: Неделчару скоро станет игроком «Зенита»

Нева Спорт07:31

В Румынии утверждают, что Неделчару близок к переходу в «Зенит»

Спорт-Экспресс06:36

Gazeta Sporturilor: «Зенит» интересуется Неделчару. «Уфа» хочет за защитника 4,5 миллиона

Бомбардир.ру06:30

«Зенит» интересуется защитником «Уфы»

News.ru06:03
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Происшествия

Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников

Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Политика

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Политика

Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга

Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.
Обновлено в 05:08
Политика

Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября.
Обновлено в 03:47
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Авто

Умер бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка

Бывший президент Ford и председатель правления Chrysler Ли Якокка умер в Калифорнии в возрасте 94 лет, передает Associated Press.
Обновлено в 02:31
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери

Обновлено в 05:22
Транспорт

«Уралтрансмаш» представит на Иннопроме новый трамвай

Техническая приемка нового трамвая перед отправкой на стенд Иннопрома прошла сегодня на "Уралтрансмаше".
Обновлено в 06:26
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено в 06:57
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Исаева «оторвет голову» организаторам туров на могилу Началовой

Обновлено в 08:04
Происшествия

Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»

Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Происшествия

Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Экономика

В июне к финомбудсмену поступило 2390 обращений

Как уже сообщало АСН, с 1 июня 2019 г. взаимодействие с финуполномоченным станет обязательным для страховщиков моторных видов страхования, максимальная стоимость работы омбудсмена для страховщиков составит 45 тыс. р. по одному обращению потребителя (при проигрыше спора).
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

На Пугачеву пожаловались в ГИБДД после выезда на перрон вокзала

Обновлено в 05:46
Происшествия

Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото

Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.
Обновлено в 07:39
Политика

Володин потребовал не допустить возрождения неоколониализма в Африке

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал объединить усилия и не допустить возрождение в Африке неоколониализма и хищнического отношения к ресурсам.
Обновлено в 03:19
Футбол

Месси и Агуэро с первых минут сыграют с Бразилией

Обновлено вчера в 19:33
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике

Обновлено в 01:10
Происшествия

В Курганской области произошел пожар в монастыре

В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика

Депутаты выбрали мэра города Иваново

Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
Обновлено в 03:40
Политика

Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения

Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.
Обновлено в 07:27
Общество

Красноярский глава извинился перед жительницей Канска за резкий ответ

Обновлено вчера в 08:34
Армия и оружие

Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»

Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf).
Обновлено в 07:55
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
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Румынский футболист, защитник клуба «Уфа».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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