Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфираRT на русском 14:31

Ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира.
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«В прямом эфире всякое случается»: телеведущий Норкин «исчез» из студии НТВ

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:39, Ашберн
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Андрей Норкин
Российский телеведущий
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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