Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политологаРИА Новости 14:10
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко. Эфир программы доступен на сайте телеканала НТВ. Инцидент произошел при обсуждении одного из интервью главы МВД Украины Арсена Авакова.
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Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Boeing установит на 737 MAX сигнализацию неисправности системы
Американская корпорация Boeing решила на всех своих самолетах 737 MAX в обязательном порядке устанавливать сигнализацию неисправности датчиков системы MCAS («Увеличение характеристик системы маневрирования»).
Обновлено в 21:35
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Футбол
«Реал» может приобрести Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»
«Реал» летом может переключиться на покупку полузащитника «Вест Хэма» Фелипе Андерсона, если мадридцам не удастся приобрести Эдена Азара.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек
Жертвами крушения парома в Ираке стали 85 человек.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
На похоронах Юлии Началовой присутствовал «Тайванчик»
В Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта, прошла церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей на 39-м году жизни от сепсиса.
Обновлено в 07:02
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Стрелок из Утрехта действовал один
Прокуратура Нидерландов сообщила, что завтра суд изберет меру пресечения для подозреваемого в убийстве нескольких человек в Утрехте, передает Reuters.
Обновлено в 06:57
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Футбол
Россия проиграла Бельгии в первом отборочном матче Евро-2020
Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 3:1 в первом матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 17:38
Интернет
Facebook признала незащищенность паролей пользователей соцсети
Сотрудники Facebook имели доступ к паролям значительного числа пользователей этой социальной сети.
Обновлено в 13:23
Общество
На юг Сахалина придут новые циклоны
Циклон, который в пятницу оказал влияние на погоду юга области, в субботу со своей непогодой сместится в район северных Курильских островов.
Обновлено в 23:31
Происшествия
В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку
Утечка дизельного топлива в реку произошла на заправке АО "ННК-Приморнефтепродукт" в Яковлевском районе Приморского края, специалисты собирают нефтепродукты, сообщает администрация района в пятницу.
Обновлено в 22:55
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Политика
Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана»
Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.
Обновлено в 22:24
Происшествия
Российского школьника засосала грязевая жижа
Обновлено в 20:26
Общество
Яровая предложила ввести единый знак качества детского питания
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила ввести единый знак соответствия детского питания условиям ГОСТов, который добросовестные производители смогут размещать на упаковке.
Обновлено в 08:44
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Политика
Зеленский назвал условие снятия своей кандидатуры с выборов
Обновлено вчера в 22:28
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega
Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.
Обновлено в 22:14
Кино
Данила Козловский снимет фильм о Чернобыле и сыграет в нем
Обновлено в 13:31
Авто
В России возобновляются продажи Ravon
В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено в 19:10
Финансы
В Сбербанке спрогнозировали укрепление курса рубля
Укрепление курса национальной валюты эксперты связывают с действиями Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12