Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»REGNUM вчера в 15:43
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся. Инцидент произошел в эфире накануне, 2 апреля. Сперва Норкин дискутировал с одним из гостей передачи — Сергеем Лойко.
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Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.
— Александр Гурнов, телеведущийRT на русском вчера в 14:31
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