Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»REGNUM вчера в 15:43

Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся. Инцидент произошел в эфире накануне, 2 апреля. Сперва Норкин дискутировал с одним из гостей передачи — Сергеем Лойко.

Политика Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».

Армия и оружие Ливийской национальной армии приказали идти в наступление на Триполи Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи, в настоящее время находящийся под контролем правительства национального единства.

Политика Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов Ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне. Там появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.

Общество Беглов рассказал о планах по расселению аварийных домов в Петербурге До конца текущего года под расселение аварийного жилья в Санкт-Петербурге попадут 18 домов, сообщил в эфире телеканала «78» глава города Александр Беглов.

Происшествия В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.

Технологии «Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок «Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.

Авто Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.

Происшествия Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Москве прорвало аквариум в «Океании» В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.

Общество В России перестали выдавать бумажный СНИЛС В России больше не будут выдавать СНИЛС в бумажном виде, потому что документ уходит в цифру, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Политика Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.

Шоу-бизнес Анатолий Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц Актер Анатолий Руденко впервые рассказал о своей первой любви и реальной причине расставания с актрисой Татьяной Арнтгольц в студии Бориса Корчевникова и его программы «Судьба человека».

Армия и оружие Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".

Политика Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос "В моем видении необходимо, чтобы были признаны равные права и ответственности всех делегаций, всех государств-членов (Совета Европы), но одновременно с этим необходимо, чтобы Российская Федерация заплатила свои взносы", - сказала он.

Армия и оружие Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.

Шоу-бизнес Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи в пятый раз стал отцом.