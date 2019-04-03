Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»REGNUM вчера в 15:43

Это место встречи, которое изменить нельзя, но иногда можно поменять ведущего. Это бывает, в прямом эфире всякое случается.

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся. Инцидент произошел в эфире накануне, 2 апреля. Сперва Норкин дискутировал с одним из гостей передачи — Сергеем Лойко.

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