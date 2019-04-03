Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфираИзвестия 13:05

Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся. Это произошло накануне, 2 апреля, во время выпуска, посвященного реакции Запада на первый тур президентских выборов на Украине.

Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира

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