Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»Известия вчера в 21:36
Ведущий американского телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч». Об этом 26 июля сообщает The Hill.
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Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Религия
В России сегодня отметят День крещения Руси
В России сегодня отметят День крещения Руси.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Краснодар» победил «Сочи» и вышел на первое место
В матче третьего тура чемпионата России «Краснодар» в родных стенах переиграл «Сочи».
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Мать пыталась зарезать дочь в Орехово-Зуеве
Вечером 27 июля в Орехово-Зуеве на 29-летнюю дочь напала с ножом ее 60-летняя мать.
Обновлено в 02:49
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
Отпущенное КНДР российское судно прибыло в Южную Корею
Отпущенное после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» прибыло в южнокорейский порт Сокчхо.
Обновлено в 01:30
Общество
Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Обновлено вчера в 19:25
Общество
«Как из кино про зомби»: украинские электрички испугали пользователей Сети
"Похоже на поезд из фильма про зомби", - написал Евгений Николаевич Семыкин.
Обновлено в 02:46
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено вчера в 17:04
Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Каршеринг влетел в остановку после погони на улице Тельмана
В результате авто влетало в остановку общественного транспорта. О происшествии очевидцы пишут в социальных сетях.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Единоборства
Рамирес победил Хукера и стал чемпионом мира по двум версиям
В соглавном событии вечера чемпион мира по версии IBF во втором полулёгком весе уверенно победил Гийома Френуа, справившись с тем единогласным решением судей.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Названы опасные для здоровья продукты
Эксперты рассказали о продуктах, из-за которых могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Наталья Подольская объяснила, за что любит Вадима Верника
В Instagram, где Наталья разместила фотографию, она отметила, что очень любит Верника.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
В Грузии по делу о беспорядках арестовали экс-министра обороны
Суд в Тбилиси арестовал бывшего министра обороны страны Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в столице.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Ищенко: Большинство жителей Донбасса станут российскими гражданами
«В конце концов в Донбассе стали раздавать российские паспорта, значит рано или поздно там будут жить в большинстве своем российские граждане», — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Культура
В Армении умер живописец Грайр Григорян
В Армении умер живописец, член Союза художников СССР Грайр Григорян. Об этом 27 июля сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 18:15
Общество
Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил
FAA, как пишет The New York Times, «многие годы» передавала производителям рутинные задачи, чтобы ее собственные специалисты могли сосредоточиться на наиболее важных проблемах безопасности, однако в ходе разработки Boeing 737 MAX корпорации-производителю был предоставлен практически полный контроль над созданием самолета.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины
Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:05
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено вчера в 13:54