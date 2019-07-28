Политика

Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»RT на русском вчера в 19:36

Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
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Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московским Митчем»

РБКвчера в 22:49

СМИ: лидера республиканцев в Сенате США прозвали «московский Митч»

ТАССвчера в 20:12

Скандал вокруг «Московского Митча»: сенатора-республиканца сочли «российским активом»

Вести.Ruвчера в 20:07

Лидера республиканцев назвали «московским Митчем»

Газета.Ruвчера в 19:44

Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»

RT на русскомвчера в 19:36

Лидер республиканцев в сенате США получил хештег «московский Митч»

РЕН ТВвчера в 19:07

Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом «московский Митч»

РИА Новостивчера в 18:47
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
Политика

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В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек

Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
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Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы в субботу и подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом.
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Общество

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Бывший министр обороны Грузии Ираклия Окруашвили арестован из-за участия в антироссийских митингах, которые проходили в Тбилиси 20-21 июня.
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Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания

Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.
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В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей

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В Китае с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны осуществлен первый в истории страны успешный запуск четырехступенчатой ракеты-носителя SOX-1 Y1, разработанного пекинской частной компанией i-Space, сообщает 25 июля Синьхуа.
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Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.
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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе

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Митч Макконнелл
Американский политик
Американский политик-республиканец, сенатор США от штата Кентукки с 1985 года. В 2003-2007 годах организатор большинства в Сенате, с 2007 по 2015 год лидер меньшинства, в настоящее время - большинства.
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