Политика

Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»RT на русском 19:36

Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
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Лидера республиканцев назвали «московским Митчем»

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СМИ: лидера республиканцев в Сенате США прозвали «московский Митч»

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Скандал вокруг «Московского Митча»: сенатора-республиканца сочли «российским активом»

Вести.Ru20:07

Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московским Митчем»

РБК22:49

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Лидер республиканцев в сенате США получил хештег «московский Митч»

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Лидера республиканцев в сенате США наградили хештегом «московский Митч»

РИА Новости18:47
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В Тулуне сообщили о новых подтоплениях после выпавших за сутки осадков

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Митч Макконнелл
Американский политик
Американский политик-республиканец, сенатор США от штата Кентукки с 1985 года. В 2003-2007 годах организатор большинства в Сенате, с 2007 по 2015 год лидер меньшинства, в настоящее время - большинства.
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