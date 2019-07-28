Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»RT на русском 19:36
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Обновлено в 10:07
Здоровье
В Британии студентка не дождалась помощи врачей и покончила с собой
В Великобритании студентка покончила с собой, так и не дождавшись психологической помощи. Об этом 27 июля сообщило издание Mirror.
Обновлено в 21:24
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:36
Политика
В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии
В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".
Обновлено в 19:37
Происшествия
Клоун на круизном судне подрался с моряками
Обновлено в 14:25
Общество
В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население
Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.
Обновлено в 07:59
Путешествия
Главные претензии россиян к отельным номерам назвали туроператоры
Ранее сообщалось, что названо место россиян в рейтинге активных путешественников.
Обновлено в 21:43
Спорт
Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира
Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
Заслуженная артистка России Анита Цой на фестивале «Жара» повредила ногу.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек
Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Здоровье
В Минздраве назвали самые опасные инфекционные болезни в России
Главный специалист Министерства здравоохранения по инфекционным болезням Елена Малинникова представила список инфекционных заболеваний, которые являются наиболее опасными для взрослого населения Российской Федерации.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Кино
Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме
Обновлено в 19:13
Технологии
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
Обновлено в 17:04
Общество
Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса
Обновлено в 22:08
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год
Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика
В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».
Обновлено в 22:53
Наука
Ученые назвали уменьшающие мозг профессии
Ученые из России, США и Бельгии заявили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 22:40
Экономика
В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населением
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России.
Обновлено в 22:47
Космос
Космический корабль Dragon отправился с грузом к МКС
Сегодня в 01.01 мск ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Обновлено 25 июля в 18:46
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол
Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях
Новый игрок московского "Динамо" Клинтон Н'Жье опубликовал откровенное видео в снэпчате, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Политика
Призрак Майдана витает над Кремлем, считает Николай Сванидзе
Сванидзе заметил, что «призрак Майдана витает над Кремлем, как тень отца Гамлета над замком Эльсинор».
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес
На одного принца меньше: внук Грейс Келли женился
У молодоженов было две церемонии: гражданская — во дворце принца Монако, которая прошла в пятницу и религиозная — в Кафедральном соборе, где в 1956 году венчались актриса Грейс Келли и принц Монако Ренье II (бабушка и дедушка жениха, - Прим.ред.).
Обновлено в 15:50