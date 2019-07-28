Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»RT на русском 19:36
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
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СМИ узнали о новом прозвище лидера республиканцев в Сенате: «московский Митч»
Московский Комсомолец20:50
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
Обновлено в 19:06
Происшествия
В КНДР отпустили задержанное российское судно
Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 12:32
Политика
Зеленского попросили о запуске поездов в Крым
Обновлено вчера в 09:31
Армия и оружие
Два самолета ВМС США провели разведку у берегов Крыма
Американские самолеты в очередной раз замечены у берегов Крыма. Два воздушных судна ВМС США провели разведку 27 июля.
Обновлено в 18:29
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Сильный пожар снова произошел в Подмосковье
В подмосковном Сергиевом Посаде произошел сильный пожар.
Обновлено в 18:25
Общество
Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей
Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.
Обновлено в 18:43
Транспорт
Тоннели Большого кольца метро Москвы пророют в 2021 году
Все тоннели для Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве будут прорыты в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительствастолицы.
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Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Кино
Режиссер «Короля Льва» спрятал одну «настоящую» сцену в фильме
Обновлено в 19:13
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 15:13
Политика
Трамп захотел приравнять антифашистов к террористам
Движение антифа могут признать в США террористической организацией. Об этом в своем Twitter написал президент Дональд Трамп.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес
Внук Федосеевой-Шукшиной рассказал, почему он не общается с бабушкой
Лидия Федосеева-Шукшина известна своим трудным характером, который не дает ей наладить отношения не только с внуком, но и дочерьми.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 18:50
Музыка
Группа «Фабрика» может превратиться в квартет
На фестивале "Жара" солистки группы "Фабрика" высказались о кастинге, в рамках которого в их коллектив ищут новую исполнительницу.
Обновлено в 03:55
Политика
В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси
Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
Обновлено в 19:11
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Тамбов» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:54
Происшествия
Два американца сознались в убийстве итальянского карабинера в Риме
Два американских туриста, задержанных по подозрению в убийстве карабинера в центре Рима, полностью признали свою вину.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Yomiuri: Япония закупит беспилотные вертолеты для патрулирования в Восточно-Китайском море
Минобороны Японии рассчитывает использовать их для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, где Токио и Пекин вовлечены в территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао).
Обновлено в 21:12
Политика
В Малайзии заявили о желании ФБР получить черные ящики с борта MH17
Полковник Сакри утверждает, что после к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить бортовые самописцы им, пишет Regnum.
Обновлено 25 июля в 00:52
Игры
Вот так выглядит фанатский ремейк Unreal с современной графикой и RTX
С 2018 года в разработке находится ремейк первой игры Unreal (1998), который создают на движке Unreal Engine 4. Помимо общего улучшения картинки, там ожидается поддержка трассировки лучей.
Обновлено в 13:54
Культура
Впервые в провинции Хайнань проводится фестиваль мультипликации
Специалист по истории мультипликации и организатор мероприятия Ли Баочуань заметил, что на фестивале будет продемонстрировано большое количество произведений, которые раньше ни разу не выставлялись в стране.
Обновлено в 20:48