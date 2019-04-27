Культура

Ведущий «Голоса» допустил аннулирование итогов шоуLenta.ru 12:28

«Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал», — заключил он. Финал и суперфинал прошли 25 апреля. Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
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Дмитрий Нагиев
Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал.
— Дмитрий Нагиев, актёрURA.Ru 11:58

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Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, музыкант, певец, шоумен, теле- и радиоведущий.
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