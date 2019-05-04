Политика
Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговораРБК 02:29
Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
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Ведущий CNN считает, что Трамп ведет себя как пресс-секретарь президента России
Комсомольская правда02:35
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Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина возмутилась, как много в Дубае девушек-эскортниц из России и Украины
У Ксении Бородиной вызвало возмущение изобилие в Дубае девушек-эскортниц, приехавших из России и Украины.
Обновлено в 02:56
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки
Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Футбол
Криштиану Роналду объяснил, почему не хочет играть за «Барселону»
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснил, почему не хочет играть за "Барселону".
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму
Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище
Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Футбол
«Сочи» обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в ФНЛ
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
ВСУ показали кадры с использованием ЗРК «Бук» в зоне ООС
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле
«Президент России Владимир Путин не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы с ней произошло что-то позитивное, я чувствую то же самое», — цитирует Трампа Reuters.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 09:24
Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на заводе «Электрощит»
Пожар в пристрое к зданию на территории завода "Электрощит" в Самаре ликвидирован, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.
Обновлено в 08:57
Авто
Названы 10 самых продаваемых отечественных автомобилей с пробегом
За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Жителям Шри-Ланки рекомендовали сдать холодное оружие в полицию
Власти Шри-Ланки призвали местных жителей в течение двух дней сдать холодное оружие и напоминающую военную форму одежду в ближайшие полицейские участки.
Обновлено в 09:04
Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира
Сборная Казахстана сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мире по хоккею 2020 года.
Обновлено в 06:39
Политика
Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства
Обновлено вчера в 17:07
Наука
Обнаружение болезни Альцгеймера в крови на ранних стадиях
Команда исследователей во главе с Клаусом Гервертом успешно диагностировала эту паталогию, используя простой анализ крови; в результате болезнь может быть обнаружена приблизительно за восемь лет до появления первых клинических симптомов.
Обновлено в 06:31
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Хоккей
Россия — Финляндия 0:2 (3-й период)
Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин в рамках подготовки сборной России к чемпионату мира в Словакии провел совместную тренировку с Евгением Дадоновым и Евгением Кузнецовым.
Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес
59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности
Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Политика
Сын Байдена попал в новый скандал после аферы на Украине
Сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер оказался в центре нового скандала после аферы на Украине, сообщает Fox News.
Обновлено в 08:41
Авто
Назван топ-5 лучших автомобилей для дачников
Обновлено в 06:47
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено вчера в 07:08