Политика

Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговораРБК 02:29

Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
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Трамп требует извинений от СМИ за слухи о сговоре с Россией

News.ru09:17

Ведущий CNN считает, что Трамп ведет себя как пресс-секретарь президента России

Комсомольская правда02:35

На CNN возмущены шутками Трампа и Путина про вмешательство РФ в выборы-2016

Газета.Ruвчера в 23:32

Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора

РБК02:29

CNN возмутился «шутками» Трампа и Путина про «вмешательство России»

Известия00:29

Ведущий CNN назвал Трампа «пресс-секретарем Путина»

РЕН ТВвчера в 22:29

Ведущий CNN назвал Трампа «пресс-секретарем» Путина

Московский Комсомолец02:30
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

Обновлено в 06:14
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Ксения Бородина возмутилась, как много в Дубае девушек-эскортниц из России и Украины

У Ксении Бородиной вызвало возмущение изобилие в Дубае девушек-эскортниц, приехавших из России и Украины.
Обновлено в 02:56
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки

Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения

В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Футбол

Криштиану Роналду объяснил, почему не хочет играть за «Барселону»

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснил, почему не хочет играть за "Барселону".
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Надгробие Героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище

Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.
Обновлено в 09:14
Футбол

Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Обновлено в 09:05
Футбол

«Сочи» обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в ФНЛ

Обновлено в 08:02
Армия и оружие

ВСУ показали кадры с использованием ЗРК «Бук» в зоне ООС

Обновлено вчера в 09:53
Политика

Трамп поддержал позицию Путина по Венесуэле

«Президент России Владимир Путин не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы с ней произошло что-то позитивное, я чувствую то же самое», — цитирует Трампа Reuters.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Зеленский пообещал «несколько ходов» в ответ на паспортизацию Донбасса

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда намерена ответить на выдачу жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 09:24
Здоровье

Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы

В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Политика

Женщина впервые зарегистрирована кандидатом в президенты Казахстана

Обновлено в 08:19
Происшествия

В Самаре ликвидировали пожар на заводе «Электрощит»

Пожар в пристрое к зданию на территории завода "Электрощит" в Самаре ликвидирован, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.
Обновлено в 08:57
Авто

Названы 10 самых продаваемых отечественных автомобилей с пробегом

За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Жителям Шри-Ланки рекомендовали сдать холодное оружие в полицию

Власти Шри-Ланки призвали местных жителей в течение двух дней сдать холодное оружие и напоминающую военную форму одежду в ближайшие полицейские участки.
Обновлено в 09:04
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею вышла в элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Казахстана сыграет в элитном дивизионе на чемпионате мире по хоккею 2020 года.
Обновлено в 06:39
Политика

Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства

Обновлено вчера в 17:07
Наука

Обнаружение болезни Альцгеймера в крови на ранних стадиях

Команда исследователей во главе с Клаусом Гервертом успешно диагностировала эту паталогию, используя простой анализ крови; в результате болезнь может быть обнаружена приблизительно за восемь лет до появления первых клинических симптомов.
Обновлено в 06:31
Политика

США пригрозили Ирану новыми санкциями

Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Хоккей

Россия — Финляндия 0:2 (3-й период)

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин в рамках подготовки сборной России к чемпионату мира в Словакии провел совместную тренировку с Евгением Дадоновым и Евгением Кузнецовым.
Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес

59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности

Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Политика

Сын Байдена попал в новый скандал после аферы на Украине

Сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер оказался в центре нового скандала после аферы на Украине, сообщает Fox News.
Обновлено в 08:41
Авто

Назван топ-5 лучших автомобилей для дачников

Обновлено в 06:47
Экономика

Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено вчера в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
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