Политика

Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговораРБК 02:29

Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
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Ведущий CNN назвал Трампа «пресс-секретарем» Путина

Московский Комсомолец02:30

Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора

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Ведущий CNN назвал Трампа «пресс-секретарем Путина»

РЕН ТВвчера в 22:29

Трампа в США назвали «пресс-секретарём Путина»

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CNN возмутился «шутками» Трампа и Путина про «вмешательство России»

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Трамп «пошутил» с Путиным на важную тему и попал под шквал критики

Lenta.ru01:49

На CNN возмущены шутками Трампа и Путина про вмешательство РФ в выборы-2016

Газета.Ruвчера в 23:32
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Авто

Chevrolet показал обновленный Camaro

Обновлено вчера в 08:25
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Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
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Экономика

Коллекторы дали советы россиянам по правильному планированию бюджета

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств дала рекомендации россиянам по планированию бюджета.
Обновлено в 05:08
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в ДТП на Кубани двух комиков из Stand Up

Обновлено в 05:00
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Ребенка унесло на воздушном шаре в Феодосии

Обновлено вчера в 03:36
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Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу

Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Кино

Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа

Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено вчера в 05:14
Хоккей

«Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером

Нынешний сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».
Обновлено в 03:34
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Обновлено вчера в 14:21
Общество

Новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу

Новый император Японии Нарухито, который 1 мая вступил на престол, вместе с императрицей Масако впервые появились на публике.
Обновлено в 00:35
Авто

На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей

Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Общество

Тепло вернется в Петербург к 9 мая

Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Общество

Спасатели рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник

Место, где находилась ртуть, нужно протереть несколько раз смоченной в марганцовом растворе тряпочкой, проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом, напоминают спасатели.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая

9 мая в Москве будет 21–26 градусов тепла, возможны кратковременные дожди, пишет «Российская газета».
Обновлено в 00:01
Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции

«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Политика

Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено вчера в 19:45
Общество

Лидером по личным доходам в кабмине РТ стал Василь Шайхразиев

Самый высокий доход среди республиканских чиновников показал вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, задекларировавший 15,9 млн рублей.
Обновлено вчера в 08:33
Общество

В МЧС рассказали о правилах поведения при шквалистом ветре и урагане

Обновлено в 04:29
Космос

Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2495 кг различных грузов.
Обновлено в 04:36
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Чита попала в топ-10 городов с самыми довольными жизнью россиянами

Обновлено 02 мая в 09:39
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Эксперты перечислили бесполезные препараты

Эксперты назвали препараты, которые имеют сомнительный эффект.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено в 03:43
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено вчера в 18:47
Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
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Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
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После аварии в палату к МакSим пригласили священника

Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено вчера в 08:31
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