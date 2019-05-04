Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговораРБК 02:29

Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.

Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора

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