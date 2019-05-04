Политика
Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговораРБК 02:29
Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:12, Ашберн
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro
Обновлено вчера в 08:25
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением
Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Экономика
Коллекторы дали советы россиянам по правильному планированию бюджета
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств дала рекомендации россиянам по планированию бюджета.
Обновлено в 05:08
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Ребенка унесло на воздушном шаре в Феодосии
Обновлено вчера в 03:36
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» раскрыл свое отношение к дочери Алсу
Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено вчера в 05:14
Хоккей
«Витязь» подтвердил назначение Михаила Кравеца главным тренером
Нынешний сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».
Обновлено в 03:34
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито, который 1 мая вступил на престол, вместе с императрицей Масако впервые появились на публике.
Обновлено в 00:35
Авто
На покупку иномарок в России потрачено более 500 млрд рублей
Лидирует в этом рейтинге KIA – продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 70 млрд рублей.
Обновлено в 02:00
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Общество
Тепло вернется в Петербург к 9 мая
Напомним, что накануне Гидрометцентр России объявил на территории Петербурга и Ленобласти желтый уровень опасности из-за погоды.
Обновлено в 01:55
Общество
Спасатели рассказали, что делать, если разбился ртутный градусник
Место, где находилась ртуть, нужно протереть несколько раз смоченной в марганцовом растворе тряпочкой, проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом, напоминают спасатели.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде 9 мая
9 мая в Москве будет 21–26 градусов тепла, возможны кратковременные дожди, пишет «Российская газета».
Обновлено в 00:01
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции
«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Политика
Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране
Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Лидером по личным доходам в кабмине РТ стал Василь Шайхразиев
Самый высокий доход среди республиканских чиновников показал вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, задекларировавший 15,9 млн рублей.
Обновлено вчера в 08:33
Космос
Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции беспилотный корабль Dragon с 2495 кг различных грузов.
Обновлено в 04:36
Общество
Чита попала в топ-10 городов с самыми довольными жизнью россиянами
Обновлено 02 мая в 09:39
Здоровье
Эксперты перечислили бесполезные препараты
Эксперты назвали препараты, которые имеют сомнительный эффект.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
После аварии в палату к МакSим пригласили священника
Певица МакSим все еще проходит реабилитацию после тяжелой автомобильной аварии, в которую попала, торопясь в аэропорт.
Обновлено вчера в 08:31