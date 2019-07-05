В этом году пауза в российском футболе оказалась маленькой, и почти незаметной. Уже 6 го июля на свежеоткрытом стадионе «Динамо» разыграют Суперкубок России питерский «Зенит» (как чемпион страны) и московский «Локомотив» (как обладатель Кубка).

Ведущие клубы по-разному отнеслись к предсезонному турниру канала «Матч Премьер» в преддверии чемпионата России по футболу

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Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Происшествия Джеффри Пайетт повредился, катаясь на велосипеде Американский посол в Греции Джеффри Пайетт получил травму на полуострове Мани, совершая поездку на велосипеде.

Политика Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Происшествия При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Происшествия На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие США модернизируют украинские военно-морские базы для кораблей НАТО "Украинский военный портал" передает, что США планируют модернизировать несколько украинских военно-морских баз в Николаевской области, чтобы «дать возможность кораблям НАТО действовать вблизи контролируемого Россией Крыма».

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Происшествия Помощник полпреда арестован за госизмену Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передает РИА "Новости".

Авто В России стартовали продажи нового Toyota Hiace Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Происшествия Основателя «Домашних денег» отправили под арест Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.

Авто Renault Duster в июне стал бестселлером бренда в РФ Российские дилеры марки в прошлом месяце смогли продать 11 944 автомобиля – на 12% меньше по сравнению с июнем 2018 года.

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Здоровье Кадровый голод в медиках начали утолять в Новосибирской области В Новосибирской области увеличиваются квоты на обучение медицинским специальностям; врачи в сельской местности получают дополнительную поддержку.