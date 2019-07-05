Футбол
Ведущие клубы по-разному отнеслись к предсезонному турниру канала «Матч Премьер» в преддверии чемпионата России по футболуКомсомольская правда 12:27
В этом году пауза в российском футболе оказалась маленькой, и почти незаметной. Уже 6 го июля на свежеоткрытом стадионе «Динамо» разыграют Суперкубок России питерский «Зенит» (как чемпион страны) и московский «Локомотив» (как обладатель Кубка).
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