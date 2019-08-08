Политика
Ведущие банки передали конгрессу документы о возможных связях россиян с Трампом, пишут СМИГазета.Ru 15:19
Отмечается, что данные предоставили крупные банки с Уолл-Стрит. Уточняется, что документы содержат информацию о связях россиян с Трампом, его семьей и его бизнесом.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:38, Вашингтон
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Обновлено в 16:42
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Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
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Политика
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Обновлено 06 августа в 19:54
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Армия и оружие
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