Украинский телепроект о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» будет закрыт. Об этом сообщили его ведущие Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев в официальном Instagram передачи.

Ведущие «Орла и Решки» объявили о закрытии проекта

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