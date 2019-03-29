Культура

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданстваLenta.ru 16:59

На уточняющий вопрос, отказалась ли она от паспорта Украины, Бадоева ответила утвердительно. 15 февраля вокруг «Орла и Решки» разгорелся скандал.
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Жанна Бадоева
Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, развлекаю людей всего мира.
— Жанна Бадоева, украинская ведущаяРИА Новости 18:32

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Ведущая «Орла и решки» отказалась от гражданства Украины

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