Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданстваLenta.ru 16:59
На уточняющий вопрос, отказалась ли она от паспорта Украины, Бадоева ответила утвердительно. 15 февраля вокруг «Орла и Решки» разгорелся скандал.
Читать в источнике
Оценить114
Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, развлекаю людей всего мира.
— Жанна Бадоева, украинская ведущаяРИА Новости 18:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская кардинально сменила имидж
Обновлено в 17:17
Общество
Депутаты Петербурга предлагают узаконить фудшеринг
В ходе рассмотрения вопроса, депутаты предложили ввести налоговые льготы, поощряющие организации, которые активно занимаются подобной благотворительной деятельностью.
Обновлено в 13:50
Футбол
«Ювентус» оценил Пьянича в 100 миллионов евро
"Ювентус" может летом продать боснийского полузащитника Миралема Пьянича. Итальянцы оценивают своего игрока в 100 миллионов евро.
Обновлено в 16:29
Космос
Борьба с космическим мусором бесполезна, считает эксперт
Обновлено в 00:17
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Общество
В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Политика
Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам
Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Пациенты с орфанными заболеваниями вынуждены страдать в регионах без лекарств
Страдающим редкими – орфанными – болезнями лечение гарантирует Конституция, но в регионах об этом будто не слышали.
Обновлено в 11:52
Экономика
На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения
Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено в 10:40
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва — Казань
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал строительство первого участка ВСМ Москва – Казань.
Обновлено в 02:16
Кино
Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер
Обновлено в 12:35
Общество
Мигрантам запретили работать в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым запретил в 2019 году брать на работу иностранцев с патентами.
Обновлено вчера в 05:08
Политика
Бутину могут депортировать из США в день приговора
Обновлено в 16:09
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Наука
Назван идеальный способ похудения для диабетиков
Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Политика
Охлобыстин ответил на упреки Шария в «поддержке» Зеленского
Актер Иван Охлобыстин прокомментировал обвинения украинского блогера Анатолия Шария в "проплаченности" роликов в "поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:58
Общество
Подсветку Кремля погасят в «Час Земли»
Подсветка Кремля и ещё более 2 тысяч зданий Москвы погаснет в ходе международной экологической акции "Час Земли" в субботу в 20.30, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
Обновлено в 00:21
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Космос
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено в 13:14
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Политика
Трамп может обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле
Обновлено в 18:13
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Экономика
«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%
Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:00