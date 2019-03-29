Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданстваТК Звезда вчера в 14:41

Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, развлекаю людей всего мира.

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