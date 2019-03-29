Культура

Ведущая «Орла и решки» Бадоева отказалась от украинского гражданстваТК Звезда вчера в 14:41

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
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Жанна Бадоева
Я там ничего не веду, они меня, наверное, забыли. Я работаю в развлекательном слоте, поэтому, в принципе, развлекаю людей всего мира.
— Жанна Бадоева, украинская ведущаяРИА Новости вчера в 18:32

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Жанна Бадоева
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Телеведущая и режиссёр. Наиболее известна как автор и ведущая программы о путешествиях «Орёл и решка».
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