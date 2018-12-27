Культура
Телепередача «Орел и Решка: Перезагрузка» закрывается, сообщила в Instagram ее ведущая Анастасия Ивлеева. Она записала видеообращение с партнером Евсеем Ковалевым, поблагодарила зрителей и расплакалась.
Lenta.ruвчера в 20:34
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"Мы влюблены в этот город навсегда!": Настя Ивлеева в восторге от Тбилиси
Sputnik Грузия24 декабря в 02:01
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В компании «Красное и Белое» проходят обыски
В сети магазинов компании "Красное и Белое" продаются алкогольные и безалкогольные напитки, а также продукты питания.
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В Японии приведён в исполнение смертный приговор, вынесенный в отношении двух осуждённых. Оба преступника казнены в тюрьме города Осака.
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Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли почти всю "серую зону" в Донбассе.
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СМИ опубликовали видео испытаний новейшего ракетного комплекса «Авангард» — ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.
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Немецкий мальчик вызвал полицию из-за того, что ему не понравились рождественские подарки.
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Завершено предварительное следствие по делу Кокорина и Мамаева
Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Общество
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Армия и оружие
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"Сирийская ПВО отразила атаку и сбила большую часть ракет, выпущенных с самолетов ВВС Израиля, зашедших через ливанское воздушное пространство", - заявил собеседник агентства.
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Армия и оружие
Трамп прибыл на американскую авиабазу Рамштайн в Германии
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Армия и оружие
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NYT: в ВМС США перестанут сажать моряков в карцер на хлеб и воду
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