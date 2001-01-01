Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателяКоммерсантъ вчера в 15:48
Продажа газеты обсуждается с владельцем Arbat Capital Алексеем Голубовичем Медиаменеджер Демьян Кудрявцев обсуждает продажу газеты «Ведомости» основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу.
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Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Здоровье
В Минздраве назвали регионы, где дети чаще всего болеют раком
В российском Минздраве рассказали, в каких региона фиксируется наибольшее количество детей, которым диагностировали рак.
Обновлено в 01:07
Политика
США не исключили введения новых тарифов на товары из ЕС
Власти США пригрозили ввести тарифы на европейские товары в качестве контрмеры.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Помпео пригрозил Ирану последствиями за нападения на силы США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение Ирана на американские силы на Ближнем Востоке не осталось бы без последствий.
Обновлено вчера в 15:49
Общество
В приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Сбербанк предупредил пользователей о затруднениях в работе приложения «Сбербанк Онлайн».
Обновлено вчера в 04:45
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» признала вину в мошенничестве
Хаффман, сыгравшая в сериале «Отчаянные домохозяйки», обвиняется в выплате $15 тыс. при сдаче ее дочерью вступительного экзамена.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Авиация и флот экстренно подняты из-за объявленного похода НАТО в Керченский пролив
После негласной информации о готовящемся морском походе кораблей НАТО в Керченский пролив, Минобороны неожиданно объявило об экстренных мерах.
Обновлено вчера в 21:16
Транспорт
Проезд по платным дорогам подорожает
Автодор сообщает о сезонном изменении тарифов за проезд по платным участкам дороги.
Обновлено в 01:21
Единоборства
Мурзаканов получил двухлетнюю дисквалификацию из-за допинга
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Следовавший из Москвы в Новосибирск самолёт вынужденно сел в Уфе
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Названы регионы — лидеры России по посещаемости музеев
Росстат обнародовал данные о числе посетителей музеев в разных регионах России в 2017 году.
Обновлено в 00:00
Экономика
ЛУКОЙЛ присматривается к удобрениям
Нефтекомпания может купить "Аммоний" за $1 млрд Как стало известно "Ъ", на находящийся на грани банкротства АО "Аммоний" (Татарстан) осталось два претендента — крупнейший в России производитель удобрений "Еврохим" Андрея Мельниченко и ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
WWF назвал самый неэкологичный с точки зрения россиян регион страны
Самую низкую оценку ситуации в своем регионе дали жители Калмыкии.
Обновлено в 01:24
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 04:12
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Челябинске в районе плотины иномарка насмерть сбила пешехода
По улице Худякова в направлении Тополиной аллеи автомобиль KIA насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено в 00:07
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Наука
Российские ученые приблизились к пониманию причин аутизма
Ученые провели эксперименты на мышах: сравнили поведение особей с «включенным» и «выключенным» геном CDH13.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.
Обновлено вчера в 02:15
Армия и оружие
Российский «Порубщик» получил пробоину
Обновлено вчера в 17:38
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 05:56
Армия и оружие
США допустили санкции против Египта в случае покупки Су-35 у России
США допускают введение санкций против Египта в случае закупки Каиром российских истребителей Су-35.
Обновлено в 00:39
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Зеленский назвал свою дату дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался проводить дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 14 апреля, как предлагал последний, и назначил свою дату - 19 апреля.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28