Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателяКоммерсантъ вчера в 15:48
«Ведомости» издает компания «Бизнес Ньюс Медиа», принадлежащая АО «Аркан Инвестмент» Яны Мозель-Кудрявцевой, жены господина Кудрявцева. Медиаменеджер приобрел газету в 2015 году по частям: сначала треть у Sanoma, затем оставшиеся 66% у Pearson и Dow Jones.
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Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге
Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:32
Политика
Лукашенко назвал возможного победителя выборов на Украине
Обновлено вчера в 07:31
Наука
Придуман способ избавить людей от старческой забывчивости
Ученые из Бостонского университета (США) нашли способ избавить пожилых людей от старческой забывчивости.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
СМИ узнали о предстоящем разводе дочери Владимира Винокура
Отвечая на вопрос СМИ о разводе, Анастасия Винокур опровергла эту информацию.
Обновлено в 00:30
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Во Владивостоке машина врезалась в остановку, пострадали люди
Автомобиль врезался в остановку с людьми во Владивостоке. Пострадали две женщины, они госпитализированы.
Обновлено в 00:20
Политика
Климкин возмущен позицией главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
Гендиректор Twitter получил за 2018 год зарплату в полтора доллара
Основатель и генеральный директор соцсети Twitter Джек Дорси получил в 2018 году зарплату в размере $1,40, — это стало для Дорси четвертым годом подряд, когда он получает номинальную выплату.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье
Медицинский автопоезд «Здоровье» продолжает поездки по районам Приморья
График работы автопоезда "Здоровье" в Надеждинском районе: 1 Заместитель главы региона Ирина Медведева, курирующая здравоохранение, подчеркнула, что главная задача автопоезда "Здоровье" – повышение доступности медицинской помощи жителям края.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Президент Казахстана выступит во вторник с обращением к гражданам
В марте первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководивший страной на протяжении трех десятилетий, покинул пост, заявив, что стране необходимо "новое поколение" лидеров .
Обновлено в 01:26
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Гаджеты
Apple может купить модемы 5G у Huawei
Engadget сообщает сегодня, что Huawei рассмотрит возможность продажи своих модемных чипов 5G Balong 5000 в Apple.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Глава Хакасии обвинил энергетиков в шантаже
Власти Хакасии сегодня, 9 апреля, заявили о том, что принимают экстренные меры в связи с отключением электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Политика
Порошенко понадобился закон об импичменте
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен закон об импичменте, обещал учредить Антикоррупционный суд и больше не назначать на госдолжности своих бизнес-партнеров и друзей.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Порошенко призвал Зеленского опять провериться на наркотики
Президент Украины Петр Порошенко призвал в эфире ICTV своего оппонента во втором туре выборов Владимира Зеленского пройти еще один тест на наркотики и алкоголь.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Игры
Blizzard анонсировала ивент Storm Rising в Overwatch
В официальном твиттере Overwatch появилось короткое видео, анонсирующее новый «Архив Overwatch» под названием «Storm Rising».
Обновлено в 01:09
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Анкара и Москва пока не пришли к соглашению по ценам на российский газ, заявил Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева начинают рассматривать по существу
Обновлено вчера в 21:07
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено вчера в 12:57
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25