«Ведомостям» подыскивают нового читателяКоммерсантъ 15:48

Политика Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.

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Транспорт Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).

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Политика Порошенко упрекнул Зеленского из-за позиции по Донбассу Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский может остаться без союзников в вопросе решения конфликта в Донбассе, если он станет главой государства.

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