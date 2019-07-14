Экономика

«Ведомости»: всего 15% российских бизнесменов ждут роста экономикиБудущее России. Национальные проекты 03:02

Доля российских бизнесменов, верящих в рост экономики, оказалась минимальной за десять лет и составила 15%. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные опроса аналитики IHS Markit.
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Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Экономика разочаровывает бизнес – все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
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