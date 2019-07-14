Экономика
«Ведомости»: всего 15% российских бизнесменов ждут роста экономикиБудущее России. Национальные проекты 03:02
Доля российских бизнесменов, верящих в рост экономики, оказалась минимальной за десять лет и составила 15%. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные опроса аналитики IHS Markit.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Экономика разочаровывает бизнес – все меньше предпринимателей верят в ее рост. Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.Ведомостивчера в 16:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой российской огнеметной системой ТОС-1А
Обновлено в 01:20
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами «Нептун»
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Обновлено в 12:02
Экономика
СМИ: «Яндекс» и «Тинькофф Банк» ведут переговоры о слиянии. Они обсуждали это в Петербурге
«Яндекс», как пишет издание, ответил, что не исключает сотрудничества с банком в рамках проекта «Яндекс.Пиво».
Обновлено в 11:38
Общество
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Минздрав предложил повысить контроль за клиниками, участвующими в диспансеризации
Минздрав РФ подготовил изменения в постановление правительства, предусматривающие увеличение количества проверок медицинских организаций, участвующих во всероссийской диспансеризации.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Политика
В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат
В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов».
Обновлено вчера в 08:11
Экономика
«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»
Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет».
Обновлено в 03:16
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Обновлено в 10:22
Политика
«У меня меньше»: как Зеленский мерился с одесскими чиновниками
Чиновник ответил, что данный вопрос решает профильное министерство. Зеленский поинтересовался, какая же сумма зарплаты у чиновника.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Авто
Внедорожник-лимузин Cadillac Escalade ESV продадут на аукционе
На аукционе Mecum Auction, который пройдет с 15 по 17 августа, будет продан уникальный американский внедорожник Cadillac Escalade ESV, который был доработан компанией Lexani Motors.
Обновлено в 01:49
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Футбол
Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву
Ассоциация пляжного футбола Украины заявила, что не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве.
Обновлено в 10:15
Общество
Доклад: В мире голодают 820 миллионов человек
Нехватку еды в 2018 году испытывали 820 миллионов человек, а годом ранее - 811 миллионов человек, говорится в ежегодном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", опубликованном сегодня.
Обновлено в 12:09
Футбол
РПЛ ответила на недовольство поздним началом матчей
Ранее фанаты «Ростова» выразили недовольство тем, что матч с «Оренбургом» начался в 21:30.
Обновлено в 11:53
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенёс на 19 июля заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:27
Политика
Китай ждет решения о продаже «Мотор Сич»
Ожидается, что он станет известен после 22 июля.
Обновлено вчера в 19:07