Экономика
«Ведомости»: в России могут измениться вкус и качество пива
«Ведомости»: в России могут измениться вкус и качество пиваRT на русском00:18
В России могут измениться требования к качеству пива, так как новый регламент безопасности алкогольной продукции ЕАЭС предполагает, что половину солода в напитке можно будет заменить зерном и сахаросодержащими продуктами. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
RT на русском00:18
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с чего всё началось
Требования к качеству пива в России могут измениться – такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Ведомостивчера в 16:12
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