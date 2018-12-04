Требования к качеству пива в России могут измениться – такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

с чего всё началось

В России могут измениться требования к качеству пива, так как новый регламент безопасности алкогольной продукции ЕАЭС предполагает, что половину солода в напитке можно будет заменить зерном и сахаросодержащими продуктами. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Ведомости»: в России могут измениться вкус и качество пива

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