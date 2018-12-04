Требования к качеству пива в России могут измениться – такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

с чего всё началось

"Министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это", - пояснил изданию человек, знакомый с позицией Минфина. Новый технический регламент меняет подход не только к пиву.

«Ведомости»: в России могут измениться требования к составу пива

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